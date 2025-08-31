FT: Европейские лидеры встретятся 4 сентября обсуждать гарантии для Украины

По данным издания Financial Times, европейские лидеры соберутся в Париже в четверг, 4 сентября, чтобы продолжить переговоры высокого уровня о будущих гарантиях безопасности для Украины.

Источник: Financial Times со ссылкой на трех неназванных дипломатов

Дословно: "Ожидается, что те, кто встречался с Трампом в Вашингтоне, соберутся в Париже в четверг по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона, чтобы продолжить переговоры на высоком уровне, сообщили Financial Times трое дипломатов, знакомых с планами".

Детали: Сообщается, что среди участников встречи будут канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию сообщила, что европейские столицы работают над "достаточно точными планами" потенциального развертывания войск в Украине в рамках послевоенных гарантий безопасности, которые будут иметь поддержку США. По ее словам, существует "четкая дорожная карта" для возможного развертывания.

По словам фон дер Ляйен, на прошлой неделе руководители оборонных ведомств "коалиции решительных" встретились и "разработали достаточно точные планы", включая обсуждение "необходимых пунктов для функционирующего наращивания войск".

"Конечно, это всегда требует политического решения соответствующей страны, поскольку развертывание войск является одним из важнейших суверенных решений нации. [Но] чувство срочности очень высокое... Это движется вперед. Это действительно приобретает форму", – отметила она.

Что предшествовало: Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что российско-украинская война может продолжаться еще долго, а вопрос ввода сухопутных войск в Украину пока не актуален.

Британское издание The Telegraph выяснило общие очертания "гарантий безопасности" для Украины, которые готовы предложить "коалиция решительных" и США в рамках потенциального мирного соглашения для предотвращения новой агрессии России.