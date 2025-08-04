Росія готує нові фейки про обмін полоненими – ЦПД

За даними Центру протидії дезінформації (ЦПД), російські пропагандисти готують нові "вкиди" неправдивої інформації з приводу обміну полоненими.

Джерело: ЦПД РНБО

Дослівно: "Далі ворог готує нові вкиди неправдивої інформації щодо теми, яка може містити заклики і брехню щодо звернень про те, як українська сторона нібито відмовляється проводити обміни за принципом "всіх на всіх", а робить це лише з "обраними" полоненими.

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Поширюючи такі фейки, Росія прагне маніпулювати процесом обмінів, а також перекидати відповідальність за небажання проводити процес прозоро".

Деталі: ЦПД нагадує, що спростовував фейк, що Україна нібито відмовляється забирати своїх громадян з пункту пропуску "Верхній Ларс".

У центрі додають, що російські пропагандисти поширювали тезу, що Київ буцімто не забирає з нейтральної території власних громадян, зокрема 90 військовополонених і колишніх в’язнів.

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Дослівно: "Насправді ця інформація не відповідала дійсності".

Нагадаємо: Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна провела 66 обмінів, з російського полону визволено 5857 громадян, ще понад тисячу бранців – повернулися в рамках обміну "всіх на всіх" за 2 раундом стамбульських домовленостей, реалізація цього кейсу ще триває.