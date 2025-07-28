Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна провела 66 обмінів, з російського полону визволено 5857 громадян, ще понад тисячу бранців – повернулися в рамках обміну "всіх на всіх" за 2 раундом стамбульських домовленостей, реалізація цього кейсу ще триває.

Джерело: заступник очільника Коордштабу, представник ГУР, майор Андрій Юсов у коментарі "Українській правді"

Деталі: За словами Юсова, в рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими від початку повномасштабного вторгнення РФ реалізовано 66 обмінів, в рамках яких повернуто 5857 бранців.

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Водночас, в силу масштабності та складності проведення, обмін "всіх на всіх" для двох категорій бранців у рамках домовленостей, досягнутих під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня, виділено в окремий кейс, реалізація якого буде тривати.

Пряма мова: "Враховуючи масштабність та складність реалізації домовленостей у Стамбулі по категоріях важкохворих і важкопоранених захисників, а також оборонців молодше 25 років, було прийнято рішення вивести цей обмін в окремий кейс, тобто позаплановий. В рамках реалізації цих домовленостей у Стамбулі, повернуто також вже понад тисячу громадян. Реалізація етапів цього обміну буде тривати".

Деталі: Юсов додав, що остаточні цифри стамбульського обміну "всіх на всіх" щодо двох категорій будуть озвучені згодом, у визначений час.

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Домовленості, досягнуті в рамках третьої зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі 23 липня, в Координаційному штабі наразі не коментують.

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