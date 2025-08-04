У Херсоні ворожий дрон атакував жінку – ОВА

Ввечері 3 серпня росіяни атакували з БпЛА жінку в Центральному районі Херсона.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: В ОВА зазначають, що під ворожий удар потрапила 23-річна херсонка. За попередніми даними, вона дістала вибухову травму.

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Дослівно ХОВА: "Постраждалу доставили до лікарні. Медики проводять обстеження і надають їй допомогу".

Нагадаємо: Увечері у суботу, 2 серпня, армія РФ скинула на Корабельний район Херсона дві керовані авіабомби, у результаті чого було суттєво пошкоджено автомобільний міст.

Російська авіація у неділю, 3 серпня, знову завдала удару по автомобільному мосту в Херсоні, що веде до мікрорайону Корабел, унаслідок чого загинув 65-річний чоловік.