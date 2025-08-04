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Понад 50 мігрантів загинули біля берегів Ємену через аварію човна

Ольга Глущенко Понеділок, 4 серпня 2025, 05:24
Понад 50 мігрантів загинули біля берегів Ємену через аварію човна
фото: AFP

Щонайменше 54 мігранти загинули, коли човен, на борту якого перебувало близько 150 осіб, затонув біля узбережжя Ємену через негоду в неділю.

Джерело: Reuters

Деталі: За повідомленням представників охорони здоров’я регіону, десятки людей вважаються зниклими безвісти.

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Човен перекинувся біля району Ахвар у південній єменській провінції Аб'ян на березі Аравійського моря.

Представник регіональної служби охорони здоров'я повідомив, що 10 з приблизно 150 людей на борту були врятовані – дев'ять ефіопів та один єменець, – але десятки залишаються зниклими безвісти. Двоє медиків заявили, що рятувальники все ще шукають тих, хто вижив.

Міжнародна організація з міграції повідомляє, що Ємен продовжує спостерігати значне зростання напливу нелегальних мігрантів з Африки.

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Мігранти щороку перетинають протоку Баб-ель-Мандаб на хитких човнах, щоб дістатися до країн Перської затоки у пошуках роботи.

Міжнародна організація з міграції називає маршрут з Африканського Рогу до Ємену "одним із найбільш небезпечних міграційних маршрутів у світі". За даними організації, минулого року було зафіксоване прибуття понад 60 000 мігрантів.

Що передувало: Раніше повідомлялося про загибель 27 мігрінтів внаслідок аварії човна.

Ємен міграціяаварія
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