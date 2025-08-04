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В Україні – третя за ранок тривога через МіГ: в небі "швидкісні цілі"

Ірина БалачукПонеділок, 4 серпня 2025, 11:47
В Україні – третя за ранок тривога через МіГ: в небі швидкісні цілі
Скриншот з map.ukrainealarm.com

Об 11:45 влада втретє за ранок оголосила повітряну тривогу по всій території країни через зліт в Росії винищувача МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал". В небі фіксують "швидкісні цілі".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "УВАГА! Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К".

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Деталі: За кілька хвилин Повітряні сили повідомили про "швидкісні цілі" на Київ, в напрямку Житомирщини, на Сумщині та в напрямку Хмельниччини.

Коли лунає повітряна тривога, необхідно пройти в укриття.

Передісторія:

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повітряна тривога
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