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Удар РФ по Краматорську 31 липня: кількість загиблих зросла до шести

Анастасія ПроцПонеділок, 4 серпня 2025, 14:30
Удар РФ по Краматорську 31 липня: кількість загиблих зросла до шести
фото: Донецька ОВА

Кількість загиблих унаслідок російського удару по п’ятиповерхівці в Краматорську Донецької області 31 липня зросла до шести. Під завалами можуть залишатися ще четверо людей.

Джерело: очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "Тіло ще однієї жертви нещодавнього удару по Краматорську рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки.

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Таким чином, загальна кількість жертв зараз становить 6 загиблих і 11 поранених".

Деталі: За попередніми даними, під завалами можуть залишатися ще четверо людей. Пошуково-рятувальна операція триває.

Передісторія:

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Донецька областьКраматорськжертви
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