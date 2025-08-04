Удар РФ по Краматорську 31 липня: кількість загиблих зросла до шести

Кількість загиблих унаслідок російського удару по п’ятиповерхівці в Краматорську Донецької області 31 липня зросла до шести. Під завалами можуть залишатися ще четверо людей.

Джерело: очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "Тіло ще однієї жертви нещодавнього удару по Краматорську рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки.

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Таким чином, загальна кількість жертв зараз становить 6 загиблих і 11 поранених".

Деталі: За попередніми даними, під завалами можуть залишатися ще четверо людей. Пошуково-рятувальна операція триває.

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