Удар РФ по Краматорську 31 липня: кількість загиблих зросла до шести
Понеділок, 4 серпня 2025, 14:30
Кількість загиблих унаслідок російського удару по п’ятиповерхівці в Краматорську Донецької області 31 липня зросла до шести. Під завалами можуть залишатися ще четверо людей.
Джерело: очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін
Пряма мова: "Тіло ще однієї жертви нещодавнього удару по Краматорську рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки.
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Таким чином, загальна кількість жертв зараз становить 6 загиблих і 11 поранених".
Деталі: За попередніми даними, під завалами можуть залишатися ще четверо людей. Пошуково-рятувальна операція триває.
Передісторія:
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- Вдень 31 липня росіяни завдали прицільного удару по 5-поверхівці. Половина будинку була зруйнована вщент. Спочатку повідомлялося про 1 загиблу людину та 11 поранених.
- Згодом стало відомо, що внаслідок удару пошкоджено щонайменше 30 будинків і 13 автомобілів.
- Станом на вечір 3 серпня повідомлялося, що внаслідок атаки загинули 5 людей, ще 13 людей дістали поранення.