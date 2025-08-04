Конфлікт з ТЦК у Вінниці: затриманих чоловіків відправили під домашній арешт на 60 діб

Вінницький міський суд 4 серпня обрав запобіжний захід у вигляді 60 діб домашнього арешту п'ятьом затриманим, яких підозрюють у спробі захоплення центрального міського стадіону.

Джерело: "Суспільне" із зали суду

Деталі: Затриманих обвинувачують у двох епізодах за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період), ч. 2 ст. 15 та ст. 341 — а це "закінчення замаху на захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади та незаконного користування нею та перешкоджання нормальній роботі розташованій в ній установи", сказав прокурор Олег Кравчук.

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Усім затриманим обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем реєстрації на 60 діб.

За словами судді, усі підозрювані мають право подати апеляцію.

Що передувало:

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