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Конфлікт з ТЦК у Вінниці: затриманих чоловіків відправили під домашній арешт на 60 діб

Тетяна ОлійникПонеділок, 4 серпня 2025, 19:13
Конфлікт з ТЦК у Вінниці: затриманих чоловіків відправили під домашній арешт на 60 діб
Фото - суспільне Вінниця

Вінницький міський суд 4 серпня обрав запобіжний захід у вигляді 60 діб домашнього арешту п'ятьом затриманим, яких підозрюють у спробі захоплення центрального міського стадіону.

Джерело: "Суспільне" із зали суду

Деталі: Затриманих обвинувачують у двох епізодах за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період), ч. 2 ст. 15 та ст. 341 — а це "закінчення замаху на захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади та незаконного користування нею та перешкоджання нормальній роботі розташованій в ній установи", сказав прокурор Олег Кравчук.

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Усім затриманим обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем реєстрації на 60 діб.

За словами судді, усі підозрювані мають право подати апеляцію.

Що передувало:

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Передісторія: 

  • Увечері 1 серпня у Вінниці біля стадіону "Локомотив" зібралися сотні людей, які заявили про незаконне утримання чоловіків, імовірно затриманих працівниками ТЦК та СП. За словами очевидців, поліція застосувала сльозогінний газ та проводила затримання. Національна поліція розпочала розслідування обставин інциденту.

ВінницяТЦК
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