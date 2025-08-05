У "Дії" тимчасово не працюють дві послуги для водіїв

У застосунку "Дія" тимчасово не працюють послуги із заміни технічного паспорта та перереєстрації транспортного засобу. Команда сервісу спільно з Міністерством внутрішніх справ працюють над усуненням проблеми.

Джерело: пресслужба "Дії"

Дослівно: "Водії та водійки, заміна техпаспорта та перереєстрація транспортного засобу через застосунок "Дія" тимчасово не працюють.

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Команда "Дії" разом із колегами з головного сервісного центру МВС працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити повноцінну роботу двох послуг".

Деталі: Водночас у пресслужбі зазначили, що сервіси із заміни чи відновлення водійського посвідчення, а також призначення або скасування належного користувача транспортного засобу продовжують працювати.

"Триматимемо вас у курсі. Щойно все запрацює – повідомимо вас першими в наших соцмережах", – додали в пресслужбі.