Корупція на закупівлі дронів: ще одну підозрювану відправили під варту
Вищий антикорупційний суд обрав директорці компанії ТОВ "АКОПТЕРС" Євгенії Сидельниковій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у понад 2 млн грн.
Джерело: ВАКС та Суспільне з зали суду
Дослівно суд: "5 серпня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до директорки ТОВ, яка є підозрюваною у справі про закупівлю РЕБ та БпЛА, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із альтернативою внесення застави у розмірі 2 001 508 грн".
Деталі: Також підозрювану у разі внесення застави зобов’язали: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не залишати межі Києва та області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами; здати паспорт для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю.
ВАКС не називає ім’я підозрюваної. Але за даними Суспільного, ідеться про директорку компанії ТОВ "АКОПТЕРС" Євгенію Сидельникову.
Їй інкримінують вчинення порушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб) ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) КК України.
Передісторія:
- 2 серпня президент Володимир Зеленський після доповіді директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка заявив про викриття на хабарі народного депутата, а також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії.
- Згодом НАБУ і САП учтонили, що викрили на хабарі при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ чинного нардепа, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії – схема полягала в укладенні державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами.
- За даними джерел УП в правоохоронних органах, Серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в масштабній корупції, – нардеп від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов, голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.
- ВАКС обрав Гайдаю запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн. грн.
- Нардепа Кузнєцова суд відправив під варту на 60 діб з можливістю внесення 8 млн. грн застави.