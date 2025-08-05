Корупція на закупівлі дронів: ще одну підозрювану відправили під варту

Вищий антикорупційний суд обрав директорці компанії ТОВ "АКОПТЕРС" Євгенії Сидельниковій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у понад 2 млн грн.

Джерело: ВАКС та Суспільне з зали суду

Дослівно суд: "5 серпня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до директорки ТОВ, яка є підозрюваною у справі про закупівлю РЕБ та БпЛА, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із альтернативою внесення застави у розмірі 2 001 508 грн".

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Деталі: Також підозрювану у разі внесення застави зобов’язали: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не залишати межі Києва та області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами; здати паспорт для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю.

ВАКС не називає ім’я підозрюваної. Але за даними Суспільного, ідеться про директорку компанії ТОВ "АКОПТЕРС" Євгенію Сидельникову.

Їй інкримінують вчинення порушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб) ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) КК України.

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