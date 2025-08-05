Через російську атаку FPV-дроном на Запорізьку область загинули двоє чоловіків

5 серпня армія РФ вдарила по Степногірській громаді Запорізької області, унаслідок чого загинули двоє чоловіків 59 і 53 років.

Джерело: очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: За його словами, російські війська скинули FPV-дрон на приватний будинок. У момент удару поруч перебували двоє місцевих мешканців - 59 і 53 років. Обидва загинули на місці.

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