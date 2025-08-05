Через російську атаку FPV-дроном на Запорізьку область загинули двоє чоловіків
Вівторок, 5 серпня 2025, 14:02
5 серпня армія РФ вдарила по Степногірській громаді Запорізької області, унаслідок чого загинули двоє чоловіків 59 і 53 років.
Джерело: очільник Запорізької ОВА Іван Федоров
Деталі: За його словами, російські війська скинули FPV-дрон на приватний будинок. У момент удару поруч перебували двоє місцевих мешканців - 59 і 53 років. Обидва загинули на місці.
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Нагадаємо:
- Російська армія почала наступати в районі Камʼянського Запорізької області в середині червня 2025-го. Цей наступ потрібен росіянам, аби відсунути Сили оборони подалі від окупованої Василівки, де потенційно, через наявність забудови і підвалів, можна утримувати особовий склад, а також – у майбутньому наблизитися до Запоріжжя.
- Як розповідають УП співрозмовники серед військових на Запорізькому напрямку, наступ росіян на Камʼянському та вихід у Запорізьку область з боку Донеччини – район села Темирівка – є ознакою розгортання літнього наступу росіян на Запорізькому напрямку.
- Моніторинговий проєкт DeepState 31 липня повідомив, що російські війська окупували Кам'янське Запорізької області та Верхньокам'янське на Донеччині. За даними джерел УП серед військових на напрямку Запоріжжя, росіян уже фіксували в наступному селі – Степногірську.
- Сили оборони півдня заперечують інформацію про окупацію населеного пункту Кам'янське Василівського району Запорізької області російськими військами.