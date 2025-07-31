Літній наступ росіян у Запорізькій області: противник захопив Камʼянське
Четвер, 31 липня 2025, 11:09
Російські війська окупували Кам'янське Запорізької області та Верхньокам'янське на Донеччині.
Джерело: моніторинговий проєкт DeepState, співрозмовники УП у військових колах
Деталі: За повідомленням OSINT-ерів, ворог також просунувся біля Івано-Дар'ївки та Білої Гори.
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За даними УП від військових на напрямку Запоріжжя, росіян уже фіксували в наступному селі – Степногірську.
Що передувало: Головком ЗСУ Олександр Сирський у звіті за травень зазначав, що російська армія значно активізувалася на Запорізькому напрямку та зосередила зусилля на прикордонні Сумщини.
Передісторія:
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- Російська армія почала наступати в районі Камʼянського Запорізької області в середині червня 2025-го. Цей наступ потрібен росіянам, аби відсунути Сили оборони подалі від окупованої Василівки, де потенційно, через наявність забудови і підвалів, можна утримувати особовий склад, а також – у майбутньому наблизитися до Запоріжжя.
- Як розповідають УП співрозмовники серед військових на Запорізькому напрямку, наступ росіян на Камʼянському та вихід у Запорізьку область з боку Донеччини – район села Темирівка – є ознакою розгортання літнього наступу росіян на Запорізькому напрямку.