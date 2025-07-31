Літній наступ росіян у Запорізькій області: противник захопив Камʼянське

Російські війська окупували Кам'янське Запорізької області та Верхньокам'янське на Донеччині.

Джерело: моніторинговий проєкт DeepState, співрозмовники УП у військових колах

Деталі: За повідомленням OSINT-ерів, ворог також просунувся біля Івано-Дар'ївки та Білої Гори.

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За даними УП від військових на напрямку Запоріжжя, росіян уже фіксували в наступному селі – Степногірську.

Що передувало: Головком ЗСУ Олександр Сирський у звіті за травень зазначав, що російська армія значно активізувалася на Запорізькому напрямку та зосередила зусилля на прикордонні Сумщини.

Передісторія:

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