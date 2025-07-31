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Літній наступ росіян у Запорізькій області: противник захопив Камʼянське

Валентина Романенко, Ольга КириленкоЧетвер, 31 липня 2025, 11:09
Літній наступ росіян у Запорізькій області: противник захопив Камʼянське
скриншот мапи DeepState

Російські війська окупували Кам'янське Запорізької області та Верхньокам'янське на Донеччині.

Джерело: моніторинговий проєкт DeepState, співрозмовники УП у військових колах

Деталі: За повідомленням OSINT-ерів, ворог також просунувся біля Івано-Дар'ївки та Білої Гори.

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За даними УП від військових на напрямку Запоріжжя, росіян уже фіксували в наступному селі – Степногірську.

Що передувало: Головком ЗСУ Олександр Сирський у звіті за травень зазначав, що російська армія значно активізувалася на Запорізькому напрямку та зосередила зусилля на прикордонні Сумщини.

Передісторія:

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  • Російська армія почала наступати в районі Камʼянського Запорізької області в середині червня 2025-го. Цей наступ потрібен росіянам, аби відсунути Сили оборони подалі від окупованої Василівки, де потенційно, через наявність забудови і підвалів, можна утримувати особовий склад, а також – у майбутньому наблизитися до Запоріжжя.
  • Як розповідають УП співрозмовники серед військових на Запорізькому напрямку, наступ росіян на Камʼянському та вихід у Запорізьку область з боку Донеччини – район села Темирівка – є ознакою розгортання літнього наступу росіян на Запорізькому напрямку.

війнаЗапорізька область
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