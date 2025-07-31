Сили оборони півдня: Ворог не захопив Кам'янське, на околицях є українські позиції

Сили оборони півдня заперечують інформацію про окупацію населеного пункту Кам'янське Василівського району Запорізької області російськими військами.

Джерело: Сили оборони півдня в Telegram

Деталі: У повідомленні вказано, що інформація "наразі не відповідає дійсності".



За словами військових, ситуація на цьому напрямку залишається надзвичайно складною та динамічною. На північній і північно-східній околицях селища є українські позиції, на яких перебувають бійці ЗСУ. Зокрема зараз (повідомлення опубліковано о 12.16) на декількох з них тривають бойові зіткнення.



Наголошується, що воїни Збройних сил України продовжують героїчно тримати оборону на цьому відтинку фронту, завдаючи значних втрат ворогу та стримуючи його просування.

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Що передувало: Моніторинговий проєкт DeepState 31 липня повідомив, що російські війська окупували Кам'янське Запорізької області та Верхньокам'янське на Донеччині.

За даними джерел УП серед військових на напрямку Запоріжжя, росіян уже фіксували в наступному селі – Степногірську.

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