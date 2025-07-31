Сили оборони півдня: Ворог не захопив Кам'янське, на околицях є українські позиції
Сили оборони півдня заперечують інформацію про окупацію населеного пункту Кам'янське Василівського району Запорізької області російськими військами.
Джерело: Сили оборони півдня в Telegram
Деталі: У повідомленні вказано, що інформація "наразі не відповідає дійсності".
За словами військових, ситуація на цьому напрямку залишається надзвичайно складною та динамічною. На північній і північно-східній околицях селища є українські позиції, на яких перебувають бійці ЗСУ. Зокрема зараз (повідомлення опубліковано о 12.16) на декількох з них тривають бойові зіткнення.
Наголошується, що воїни Збройних сил України продовжують героїчно тримати оборону на цьому відтинку фронту, завдаючи значних втрат ворогу та стримуючи його просування.
Що передувало: Моніторинговий проєкт DeepState 31 липня повідомив, що російські війська окупували Кам'янське Запорізької області та Верхньокам'янське на Донеччині.
За даними джерел УП серед військових на напрямку Запоріжжя, росіян уже фіксували в наступному селі – Степногірську.
Передісторія:
- Російська армія почала наступати в районі Камʼянського Запорізької області в середині червня 2025-го. Цей наступ потрібен росіянам, аби відсунути Сили оборони подалі від окупованої Василівки, де потенційно, через наявність забудови і підвалів, можна утримувати особовий склад, а також – у майбутньому наблизитися до Запоріжжя.
- Як розповідають УП співрозмовники серед військових на Запорізькому напрямку, наступ росіян на Камʼянському та вихід у Запорізьку область з боку Донеччини – район села Темирівка – є ознакою розгортання літнього наступу росіян на Запорізькому напрямку.