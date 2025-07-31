Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сили оборони півдня: Ворог не захопив Кам'янське, на околицях є українські позиції

Валентина РоманенкоЧетвер, 31 липня 2025, 12:37
Сили оборони півдня: Ворог не захопив Кам'янське, на околицях є українські позиції
ілюстрація Сил оборони півдня

Сили оборони півдня заперечують інформацію про окупацію населеного пункту Кам'янське Василівського району Запорізької області російськими військами.

Джерело: Сили оборони півдня в Telegram

Деталі: У повідомленні вказано, що інформація "наразі не відповідає дійсності".

За словами військових, ситуація на цьому напрямку залишається надзвичайно складною та динамічною. На північній і північно-східній околицях селища є українські позиції, на яких перебувають бійці ЗСУ. Зокрема зараз (повідомлення опубліковано о 12.16) на декількох з них тривають бойові зіткнення.

Наголошується, що воїни Збройних сил України продовжують героїчно тримати оборону на цьому відтинку фронту, завдаючи значних втрат ворогу та стримуючи його просування.

Реклама:

Що передувало: Моніторинговий проєкт DeepState 31 липня повідомив, що російські війська окупували Кам'янське Запорізької області та Верхньокам'янське на Донеччині.

За даними джерел УП серед військових на напрямку Запоріжжя, росіян уже фіксували в наступному селі – Степногірську.

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • Російська армія почала наступати в районі Камʼянського Запорізької області в середині червня 2025-го. Цей наступ потрібен росіянам, аби відсунути Сили оборони подалі від окупованої Василівки, де потенційно, через наявність забудови і підвалів, можна утримувати особовий склад, а також – у майбутньому наблизитися до Запоріжжя.
  • Як розповідають УП співрозмовники серед військових на Запорізькому напрямку, наступ росіян на Камʼянському та вихід у Запорізьку область з боку Донеччини – район села Темирівка – є ознакою розгортання літнього наступу росіян на Запорізькому напрямку.

Запорізька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Рада ухвалила закон про повернення незалежності НАБУ і САП
фотоВнаслідок російського удару по Києву загинули 8 людей, серед них дитина; постраждали ще 124
Знищення незалежності НАБУ і САП: депутат Костюк заявив про вихід зі "Слуги народу"
Поліція завершила розслідувати "напад" на Макарова: він сам завдав собі поранень
оновленоПовернення незалежності НАБУ і САП: засідання Ради транслюють наживо
фотоБіля Ради мітингують за повернення незалежності НАБУ і САП
Усі новини...
Запорізька область
Літній наступ росіян у Запорізькій області: противник захопив Камʼянське
Окупанти вдарили ФАБами по Запорізькому району: 2 поранених
Всіх засуджених евакуювали з колонії на Запоріжжі, яку росіяни атакували КАБами
Останні новини
13:15
Повітряні сили про особливості атаки РФ на Київ: ракети летіли з Курщини на наднизьких висотах
13:15
Рада ухвалила закон про повернення незалежності НАБУ і САП
13:15
фотоВнаслідок російського удару по Києву загинули 8 людей, серед них дитина; постраждали ще 124
12:37
Сили оборони півдня: Ворог не захопив Кам'янське, на околицях є українські позиції
12:36
Знищення незалежності НАБУ і САП: депутат Костюк заявив про вихід зі "Слуги народу"
12:33
Поліція завершила розслідувати "напад" на Макарова: він сам завдав собі поранень
12:29
Кабмін спростив виробництво боєприпасів – Міноборони
12:29
Війна Таїланду та Камбоджі: причини та економічні наслідки
12:15
Через нічну атаку росіян на Київ зазнала руйнувань мечеть Духовного управління мусульман України
11:55
оновленоПовернення незалежності НАБУ і САП: засідання Ради транслюють наживо
Усі новини...
Реклама:
Реклама: