Зеленський поговорив із Трампом
Президент Володимир Зеленський 5 серпня провів розмову з американським лідером Дональдом Трампом і обговорив актуальні питання.
Джерело: глава української держави в соцмережах
Пряма мова: "Продуктивна розмова з президентом Трампом. Ключове – це, звісно, припинення війни. Ми вдячні президенту США за всі зусилля заради чесного й тривалого миру. Дійсно потрібно якнайшвидше припинити вбивства, ми це повністю підтримуємо. Багато місяців уже могло б бути без війни, якби росіяни її не затягували.
Сьогодні скоординували наші позиції – України та Сполучених Штатів. Обмінялись оцінками ситуації: росіяни збільшили жорстокість ударів. Президент Трамп повністю поінформований про російські удари по Києву, по інших наших містах та громадах".
Деталі: Крім цього сторони обговорили санкції проти Росії, спільні європейські рішення, які можуть допомогти захисту України, двосторонню оборонну взаємодію з Америкою.
За словами Зеленського, проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений українською стороною, і вона готова її детально обговорити та укласти.
Передісторія:
- 28 липня Трамп заявив, що скорочує дедлайн для РФ і що США почнуть вводити мита та інші заходи проти Росії через 10 днів, якщо Москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні.
- Заступник голови російської Ради безпеки Дмитро Медведєв на це заявив, що Трамп "грає в гру ультиматумів з Росією". Тоді ж він сказав, що "кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни" та уточнив, що не між Росією та Україною, а з "його власною країною".
- 4 серпня Трамп заявив, що його спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф, імовірно, відвідає Росію в середу або четвер.