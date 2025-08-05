Зеленський поговорив із Трампом

Президент Володимир Зеленський 5 серпня провів розмову з американським лідером Дональдом Трампом і обговорив актуальні питання.

Джерело: глава української держави в соцмережах

Пряма мова: "Продуктивна розмова з президентом Трампом. Ключове – це, звісно, припинення війни. Ми вдячні президенту США за всі зусилля заради чесного й тривалого миру. Дійсно потрібно якнайшвидше припинити вбивства, ми це повністю підтримуємо. Багато місяців уже могло б бути без війни, якби росіяни її не затягували.

Реклама:

Сьогодні скоординували наші позиції – України та Сполучених Штатів. Обмінялись оцінками ситуації: росіяни збільшили жорстокість ударів. Президент Трамп повністю поінформований про російські удари по Києву, по інших наших містах та громадах".

Деталі: Крім цього сторони обговорили санкції проти Росії, спільні європейські рішення, які можуть допомогти захисту України, двосторонню оборонну взаємодію з Америкою.

За словами Зеленського, проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений українською стороною, і вона готова її детально обговорити та укласти.

РЕКЛАМА:

Передісторія: