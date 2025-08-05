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Зеленський поговорив із Трампом

Валентина РоманенкоВівторок, 5 серпня 2025, 17:34
Зеленський поговорив із Трампом
Трамп і Зеленський. колаж УП

Президент Володимир Зеленський 5 серпня провів розмову з американським лідером Дональдом Трампом і обговорив актуальні питання.

Джерело: глава української держави в соцмережах

Пряма мова: "Продуктивна розмова з президентом Трампом. Ключове – це, звісно, припинення війни. Ми вдячні президенту США за всі зусилля заради чесного й тривалого миру. Дійсно потрібно якнайшвидше припинити вбивства, ми це повністю підтримуємо. Багато місяців уже могло б бути без війни, якби росіяни її не затягували.

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Сьогодні скоординували наші позиції – України та Сполучених Штатів. Обмінялись оцінками ситуації: росіяни збільшили жорстокість ударів. Президент Трамп повністю поінформований про російські удари по Києву, по інших наших містах та громадах".

Деталі: Крім цього сторони обговорили санкції проти Росії, спільні європейські рішення, які можуть допомогти захисту України, двосторонню оборонну взаємодію з Америкою.

За словами Зеленського, проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений українською стороною, і вона готова її детально обговорити та укласти.

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Передісторія:

  • 28 липня Трамп заявив, що скорочує дедлайн для РФ і що США почнуть вводити мита та інші заходи проти Росії через 10 днів, якщо Москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні.
  • Заступник голови російської Ради безпеки Дмитро Медведєв на це заявив, що Трамп "грає в гру ультиматумів з Росією". Тоді ж він сказав, що "кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни" та уточнив, що не між Росією та Україною, а з "його власною країною".
  • 4 серпня Трамп заявив, що його спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф, імовірно, відвідає Росію в середу або четвер.

ЗеленськийТрамп
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