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Свириденко заявила про підготовку угоди зі США щодо виробництва дронів в Україні

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцП'ятниця, 18 липня 2025, 19:52
Свириденко заявила про підготовку угоди зі США щодо виробництва дронів в Україні
фото з Facebook Юлії Свириденко

18 липня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Київ і Вашингтон ведуть детальні переговори щодо угоди, яка передбачає залучення американських інвестицій у виробництво безпілотників в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Свириденко, виступаючи перед журналістами разом з кількома іншими новими міністрами в Києві, зазначила, що угода призведе до закупівлі українських безпілотників США, які є найбільшим військовим союзником України у війні з Росією.

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"Ми плануємо підписати "угоду про безпілотники" зі Сполученими Штатами. Ми обговорюємо інвестиції в розширення виробництва українських безпілотників у США. Тобто ми говоримо про закупівлю великої партії українських безпілотників", – сказала вона.

Прем’єр-міністерка додала, що політичне рішення про угоду було прийнято президентом Володимиром Зеленським і його американським візаві Дональдом Трампом, і що посадовці вже обговорюють деталі.

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