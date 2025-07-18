Свириденко заявила про підготовку угоди зі США щодо виробництва дронів в Україні
18 липня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Київ і Вашингтон ведуть детальні переговори щодо угоди, яка передбачає залучення американських інвестицій у виробництво безпілотників в Україні.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Деталі: Свириденко, виступаючи перед журналістами разом з кількома іншими новими міністрами в Києві, зазначила, що угода призведе до закупівлі українських безпілотників США, які є найбільшим військовим союзником України у війні з Росією.
"Ми плануємо підписати "угоду про безпілотники" зі Сполученими Штатами. Ми обговорюємо інвестиції в розширення виробництва українських безпілотників у США. Тобто ми говоримо про закупівлю великої партії українських безпілотників", – сказала вона.
Прем’єр-міністерка додала, що політичне рішення про угоду було прийнято президентом Володимиром Зеленським і його американським візаві Дональдом Трампом, і що посадовці вже обговорюють деталі.
Нагадуємо:
- На початку липня Зеленський заявив, що Україна підписала з кількома американськими компаніями домовленість про спільне виробництвобезпілотників, зокрема дронів-перехоплювачів.
- Також нещодавно Зеленський і Трамп обговорюють угоду, яка передбачає купівлю американської зброї в обмін на продаж українських дронів.