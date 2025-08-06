Трамп заявив, що Віткофф у середу проведе переговори з росіянами

Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець Стів Віткофф у середу проведе переговори з представниками Росії. За підсумками переговорів Білий дім ухвалить рішення щодо можливого запровадження тарифів проти країн, які закуповують російські енергоресурси.

Джерело: Трамп під час брифінгу для журналістів

Деталі: У відповідь на запитання журналіста про можливість запровадження 100% мита для країн, що продовжують купувати російські нафту та газ, президент США зазначив, що рішення буде ухвалене найближчим часом.

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Пряма мова: "Ну, я ніколи не називав відсоток, але ми справді маємо намір зробити чимало в цьому напрямку. Подивимось, що станеться впродовж відносно короткого часу. У нас завтра зустріч з Росією. Подивимося, що станеться".

Передісторія: