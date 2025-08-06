США схвалили продаж Україні послуг з обслуговування гаубиць M777 на понад $200 мільйонів

Державний департамент США затвердив потенційний продаж Україні послуг з ремонту, технічного обслуговування та логістики для гаубиць M777. Загальна вартість пакета становить 203,5 мільйона доларів.

Джерело: пресреліз Пентагона

Деталі: Згідно з повідомленням, перший контракт на суму 104 мільйони доларів передбачає продаж Україні військового обладнання, ремонтні послуги та підтримку для гаубиць M777 та пов'язаного з ними обладнання. Головним підрядником за цим контрактом буде компанія BAE Systems з Великої Британії.

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Другий контракт, на суму 99,5 мільйона доларів передбачає транспортні та логістичні послуги. Головного підрядника цього контракту буде визначено з-поміж затверджених постачальників США.

У Пентагоні наголосили, що наразі немає інформації про будь-які компенсаційні угоди в межах цієї домовленості.

Дослівно: "Ця запропонована угода сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів Америки шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі".

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