США схвалили продаж Україні послуг з обслуговування гаубиць M777 на понад $200 мільйонів
Державний департамент США затвердив потенційний продаж Україні послуг з ремонту, технічного обслуговування та логістики для гаубиць M777. Загальна вартість пакета становить 203,5 мільйона доларів.
Джерело: пресреліз Пентагона
Деталі: Згідно з повідомленням, перший контракт на суму 104 мільйони доларів передбачає продаж Україні військового обладнання, ремонтні послуги та підтримку для гаубиць M777 та пов'язаного з ними обладнання. Головним підрядником за цим контрактом буде компанія BAE Systems з Великої Британії.
Другий контракт, на суму 99,5 мільйона доларів передбачає транспортні та логістичні послуги. Головного підрядника цього контракту буде визначено з-поміж затверджених постачальників США.
У Пентагоні наголосили, що наразі немає інформації про будь-які компенсаційні угоди в межах цієї домовленості.
Дослівно: "Ця запропонована угода сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів Америки шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі".
Передісторія:
- 11 липня Комітет із питань збройних сил Сенату США схвалив виділення 500 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні у межах проєкту оборонного бюджету на 2026 фінансовий рік.
- 23 липня у Держдепі США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги на 322 мільйони доларів. До першого пакету увійдуть системи ППО HAWK Phase III та їх обслуговування, до другого – БМП Bradley та їх ремонт.
- Також Трамп заявив про передачу Україні до 17 зенітно-ракетних комплексів Patriot найближчим часом.