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Дрони атакували Брянськ, де знаходиться нафтобаза: прозвучало щонайменше 10 вибухів

Станіслав ПогоріловСереда, 6 серпня 2025, 09:53
Дрони атакували Брянськ, де знаходиться нафтобаза: прозвучало щонайменше 10 вибухів
фото: Exilenova+

У середу вранці безпілотники атакували місто Брянськ у Росії, де знаходиться нафтобаза, мешканці повідомляли про численні вибухи в небі й активну роботу ППО.

Джерело: Telegram-канал Shot, Exilenova+ у соцмережі Х, губернатор Брянської області Олександр Богомаз у Telegram

Деталі: Очевидці повідомляють, що невідомі безпілотники атакували Брянськ о 5-й ранку за місцевим часом, було чути понад 10 потужних вибухів, кілька дронів начебто було збито.

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Також мешканці повідомили про стовп густого чорного диму на місці падіння уламків БПЛА в одному з районів Брянська.

Паблік Exilenova+ пише, що безпілотникик атакували територію нафтобази, хоча офіційно влада це не підтвердила.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз лише написав, що минулої ночі над територією області ППО знищила 16 БпЛА літакового типу.

"Постраждалих і руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місцях", - зазначив він.

Відомо, що в області знаходиться наливний пункт "Брянськ" нафтопроводу "Дружба" для приймання, зберігання, розподілу і відвантаження дизельного пального на автоцистерни та залізничний транспорт. Він активно використовується для постачання окупаційній армії Росії".

У грудні 2024 року безпілотники ЗСУ та розвідки вже завдавали удар по російській нафтобазі у Брянській області РФ. Тоді повідомлялось про влучання по нафтобазі з подальшим загорянням.

Що було раніше: У ніч на 6 серпня на території Ростовської області Росії безпілотники другу ніч поспіль атакували залізничну станцію "Тацинська", спричинивши пожежу.

Росіянафтабезпілотники
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