Сили оборони вдарили дронами по нафтобазі росіян у Брянській області
Середа, 11 грудня 2024, 10:34
У ніч на 11 грудня безпілотники ЗСУ та розвідки завдали удар по російській нафтобазі, що у Брянській області РФ, там розпочалася пожежа.
Джерело: Генштаб
Деталі: Йдеться про НП "Брянськ" – наливний пункт нафтопроводу "Дружба", основною функцією якого є прийом, зберігання, розподіл та відвантаження дизельного пального на автоцистерни та залізничний транспорт.
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Цей НП активно використовується для постачання окупаційної армії РФ.
За наявною інформацією є влучання по нафтобазі з подальшим загорянням. Розпочалася масована пожежа.
Водночас результати бойової роботи уточнюються.
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Російський ресурс Astra повідомляє, що дрони атакували нафтобазу ПАТ "Роснефть", на території якої розміщено 25 резервуарів із нафтопродуктами.