Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сили оборони вдарили дронами по нафтобазі росіян у Брянській області

Альона Мазуренко Середа, 11 грудня 2024, 10:34
Сили оборони вдарили дронами по нафтобазі росіян у Брянській області
фото: Генштаб

У ніч на 11 грудня безпілотники ЗСУ та розвідки завдали удар по російській нафтобазі, що у Брянській області РФ, там розпочалася пожежа.

Джерело: Генштаб

Деталі: Йдеться про НП "Брянськ" – наливний пункт нафтопроводу "Дружба", основною функцією якого є прийом, зберігання, розподіл та відвантаження дизельного пального на автоцистерни та залізничний транспорт.

Реклама:

Цей НП активно використовується для постачання окупаційної армії РФ.

За наявною інформацією є влучання по нафтобазі з подальшим загорянням. Розпочалася масована пожежа.

Водночас результати бойової роботи уточнюються.

РЕКЛАМА:

Російський ресурс Astra повідомляє, що дрони атакували нафтобазу ПАТ "Роснефть", на території якої розміщено 25 резервуарів із нафтопродуктами.

нафтаРосіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Британія, Німеччина і Франція стурбовані розвитком ядерної програми Ірану

Зеленський заявив, що Україна не має сил, щоб відвоювати Крим і Донбас

фотоСБУ: На Одещині настоятель храму УПЦ МП вихваляв Путіна та російських окупантів

Рада провалила відкликання Бойка з комітету з питань прав людини: хто не голосував

фото, відеоСенат Чехії одноголосно визнав депортацію кримських татар геноцидом

фотоУ ДБР розповіли деталі затримання голови КРАІЛ: підтримка російського онлайн-казино

Усі новини...
нафта
Нафта дорожчає на тлі пом'якшення монетарної політики Китаю
Адміністрація Байдена може посилити санкції проти експорту російської нафти – Bloomberg
Ціни на нафту знижуються, але ситуація в Китаї стримує втрати
Останні новини
19:13
У застосунку "Армія+" з'явився рапорт на повернення з СЗЧ
18:57
Китай стверджує, що його астронавти здійснили найтриваліший вихід у відкритий космос
18:57
Навчання українських військових у Британії триватиме і у 2025 році
18:56
У Польщі за шпигунство засудили російського хокеїста
18:55
У Києві відкрили другий у світі GovTech-центр: чим займатиметься
18:53
В окупованому Криму помер бандурист Остап Кіндрачук
18:52
Зеленський прибув до Брюсселя для зустрічей з європейськими лідерами
18:42
У 2024 році Лубінець отримав майже 4 тисячі скарг на дії ТЦК та СП
18:40
Екстрена пересадка та принцип "доміно": Рада ухвалила за основу зміни до законів про трансплантацію
18:35
Індійська рупія знову впала до історичного мінімуму
Усі новини...
Реклама:
Реклама: