РФ продовжує вкиди для дискредитації процесу обміну полоненими: ЦПД спростував "відмову України"

Росія продовжує свою інформаційну кампанію з дискредитації процесу обміну полоненими, активно поширюючи неправдиві заяви через своїх посадовців та пропагандистів.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО

Деталі: Так напередодні голова російської переговорної делегації у Стамбулі Володимир Мединський заявив, що третій обмін полоненими (за останніми домовленостями в Туреччині -ред.) затримується через нібито "відмову України забирати тисячу своїх військовополонених". Він також звинуватив Україну у "вибірковому підході до обміну".

У ЦПД наголошують, що ці твердження не відповідають дійсності. Як повідомлялося раніше, Україна наполягає на принципі "всіх на всіх" при обміні полоненими, і кожен випадок затримки є частиною свідомої кампанії Росії щодо маніпулювання громадською думкою та зниження довіри до українських державних інституцій.

Що передувало: ЦПД повідомляв, що Росія активно використовує фейки, наприклад, поширення неправдивового "звернення" від імені українських військовополонених, у якому йдеться про "виключення осіб зі списків обміну".

