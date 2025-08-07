РФ продовжує вкиди для дискредитації процесу обміну полоненими: ЦПД спростував "відмову України"
Росія продовжує свою інформаційну кампанію з дискредитації процесу обміну полоненими, активно поширюючи неправдиві заяви через своїх посадовців та пропагандистів.
Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО
Деталі: Так напередодні голова російської переговорної делегації у Стамбулі Володимир Мединський заявив, що третій обмін полоненими (за останніми домовленостями в Туреччині -ред.) затримується через нібито "відмову України забирати тисячу своїх військовополонених". Він також звинуватив Україну у "вибірковому підході до обміну".
У ЦПД наголошують, що ці твердження не відповідають дійсності. Як повідомлялося раніше, Україна наполягає на принципі "всіх на всіх" при обміні полоненими, і кожен випадок затримки є частиною свідомої кампанії Росії щодо маніпулювання громадською думкою та зниження довіри до українських державних інституцій.
Що передувало: ЦПД повідомляв, що Росія активно використовує фейки, наприклад, поширення неправдивового "звернення" від імені українських військовополонених, у якому йдеться про "виключення осіб зі списків обміну".
Передістрія:
- Керівники української та російської делегацій на третьому раунді переговорів у Стамбулі заявили про домовленість обміняти ще понад 1200 військовополонених з кожного боку. 3 серпня президент Володимир Зеленський після зустрічі з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим повідомив, що триває робота над списками.
- Як пояснював у коментарі "Українській правді" заступник очільника Коордштабу, представник ГУР, майор Андрій Юсов, в силу масштабності та складності проведення, обмін "всіх на всіх" для двох категорій бранців у рамках домовленостей, досягнутих під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня, виділено в окремий кейс, реалізація якого буде тривати.
- Домовленості, досягнуті в рамках третьої зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі 23 липня, в Координаційному штабі наразі не коментують.