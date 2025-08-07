Усі розділи
Апеляційна палата ВАКС не змінила запобіжний захід для ексвіцепремʼєра Чернишова

Анастасія ПроцЧетвер, 7 серпня 2025, 14:59
Апеляційна палата ВАКС не змінила запобіжний захід для ексвіцепремʼєра Чернишова
фото: Facebook/Чернишов

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) відхилила скарги сторін захисту та обвинувачення і залишила чинною ухвалу про запобіжний захід для колишнього віцепремʼєр-міністра - міністра національної єдності України Олексія Чернишова.

Джерело: "Суспільне", АП ВАКС 

Деталі: Йдеться про постанову слідчого судді ВАКС від 27 червня 2025 року. Згідно з нею, Чернишову обрали запобіжний захід у вигляді застави у 120 002 668 гривень, а також поклали низку процесуальних обовʼязків.

Судове рішення набуло чинності з моменту проголошення і не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

За даними слідства, Чернишова підозрюють у спробі зловживання службовим становищем, вчиненій у складі групи осіб, а також у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України).

Суму застави внесли у повному обсязі.

Що передувало: 

  • ВАКС призначив Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 мільйонів 2 тисячі 668 гривень.
  • Суд також наклав на віцепрем'єра низку обов'язків, зокрема: прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи, не відлучатися за межі території України, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі.
  • Водночас Вищий антикорупційний суд не став відсторонювати віцепрем’єра від посади на 2 місяці, як того просили детективи Національного антикорупційного бюро. 
  • 2 липня речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі "Українській правді" повідомила, що за віцепрем’єра-міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря, внесли заставу 120 мільйонів гривень.
  • У серпні УП дізналось, що керівник управління детективів НАБУ Олександр Скомаров займався справою вже колишнього віцепрем'єра з питань національної єдності й товариша президента Олексія Чернишова. 

Знати більше: Коло президента. Нові подробиці корупційної справи, в якій фігурує віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов

судЧернишов Олексій
