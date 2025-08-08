Трамп анонсував підписання мирної угоди між Азербайджаном і Вірменією

Президент США Дональд Трамп заявив, що "з нетерпінням чекає" на церемонію "рамкової мирної угоди" лідерів Азербайджану та Вірменії у п’ятницю у Вашингтоні.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth

Пряма мова Трампа: "Я з нетерпінням чекаю на завтрашню зустріч у Білому домі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном на історичному мирному саміті".

Реклама:

Деталі: Американський президент наголосив, що "ці дві країни багато років перебували у стані війни, що призвело до загибелі тисяч людей".

За його словами, до цього часу багато лідерів намагалися безуспішно "покласти край війні" між Азербайджаном і Вірменією.

Пряма мова Трампа: "Моя адміністрація вже досить давно веде переговори з обома сторонами.

РЕКЛАМА:

Завтра (у пятницю – ред.) президент Алієв і прем'єр-міністр Пашинян приєднаються до мене в Білому домі для офіційної церемонії підписання мирної угоди.

Сполучені Штати також підпишуть двосторонні угоди з обома країнами для спільного використання економічних можливостей, щоб ми могли повністю розкрити потенціал Південно-Кавказького регіону".

"Це буде історичний день для Вірменії, Азербайджану, Сполучених Штатів і всього світу".

Що передувало: ЗМІ повідомляли, що Трамп планує провести зустріч із лідерами Вірменії та Азербайджану в Білому домі задля укладання історичної мирної угоди між двома країнами, які десятиліттями перебували в стані збройного конфлікту.

Також ЗМІ повідомляли, що зустріч лідерів Азербайджану та Вірменії у пʼятницю у Вашингтоні має завершитись підписанням "рамкової мирної угоди", яка передбачатиме виключні права США на розвиток стратегічного транзитного коридору через Південний Кавказ.

Нагадаємо: Азербайджан і Вірменія фактично перебувають у стані війни після проголошення незалежності понад 30 років тому, а у 2020 та 2023 роках Азербайджан у результаті воєнних дій повернув контроль над Нагірним Карабахом.

У березні країни заявили про значний прорив у переговорах і завершення роботи над проєктом мирної угоди. Однак терміни її підписання досі залишались невизначеними.

Дивіться також відео: Трамп пропонує угоду Вірменії, Росія втрачає Кавказ