Нетаньягу планує повну окупацію Сектора Гази всупереч спротиву армії – ЗМІ

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив про намір добиватися підтримки уряду для реалізації плану повної анексії Сектора Гази, незважаючи на протидію з боку Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та низки впливових посадовців.

Джерело: The Times of Israel, Reuters, ООН

Деталі: За інформацією ізраїльських медіа, Нетаньягу на закритих зустрічах із міністрами неодноразово використовував термін "повна окупація Сектора", говорячи про розширення військової кампанії у Газі.

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Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив міністрам, що шукатиме підтримки кабінету міністрів для плану повної окупації Сектора Гази, незважаючи на заперечення з боку Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

У офіційній заяві офісу прем'єр-міністра говориться, що Нетаньяху провів "обмежене обговорення питань безпеки", яке тривало близько трьох годин, під час якого начальник військового штабу Ейяль Замір "представив варіанти продовження кампанії в Газі".

"Жереб кинуто. Ми йдемо на повну окупацію Сектора Гази", – цитують медіа високопосадовців з оточення прем’єра.

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ЦАХАЛ заявляє, що виступає проти повного захоплення Гази, оскільки, за оцінками армії, очищення всієї інфраструктури ХАМАС може зайняти роки. Це також може поставити під загрозу життя заручників, яких можуть убити їхні викрадачі у разі наближення військ.

"Операції відбуватимуться навіть у районах, де утримують заручників. Якщо начальник Генштабу не згоден, він має піти у відставку", – додав чиновник, маючи на увазі начальника Генерального штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенанта Ейяля Заміра.

Проти плану Нетаньягу також виступили міністр закордонних справ Гідеон Саар, лідера партії ШАС Ар’є Дері, радник з національної безпеки Цахі Ханегбі, голов Моссаду Давід Барнеа, представника ШАБАКу, відомого під івритською літерою "мем", а також генерал-майор у відставці Ніцан Алон, відповідальний за питання заручників у збройних силах.

Незрозуміло, чи передбачає план Нетаньягу тривалу окупацію, чи короткострокову операцію, спрямовану на ліквідацію ХАМАС та звільнення ізраїльських заручників.

У ООН назвали повідомлення про можливе рішення Ізраїлю розширити військові операції по всьому сектору Гази "глибоко тривожними", якщо вони правдиві.

"Це може мати катастрофічні наслідки для мільйонів палестинців і ще більше загрожувати життю заручників, що залишилися в Газі", – зазначив помічник генерального секретаря ООН Мірослав Єнча під час засідання Ради Безпеки ООН.

У суботу, 2 серпня, американський спецпосланець Стів Віткофф сказав родинам заручників у Тель-Авіві, що президент США Дональд Трамп прагне досягнення всеохоплюючої угоди щодо повернення заручників і завершення війни, й що більше не буде "часткових" домовленостей.

Що передувало:

2 серпня ХАМАС опублікував відео із заручником Ев’ятаром Давидом, на якому той виглядав виснаженим і копав, за його словами, яму для своєї ж могили.

У відповідь на це прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що кадри виснажених заручників у Газі доводять, що ХАМАС не зацікавлений у досягненні угоди про їхнє звільнення, і що вони лише зміцнили його рішучість "знищити" терористичне угруповання.

Передісторія: