Лукашенко відповів на запитання про наступний термін "президента" і згадав Трампа
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нібито не планує балотуватися на новий президентський термін.
Джерело: Лукашенко в інтерв'ю американському журналу Time, держінформагентство РБ "БелТА"
Деталі: Кореспондент, формулюючи питання, вказав на те, що згідно з поправками до конституції РБ, у Лукашенка, крім нинішнього, "є ще один термін". "Ви плануєте до кінця?", поцікавився представник ЗМІ.
"Ні, я зараз вже не планую. Я, єдине, що можу собі дозволити десь для себе, я це теж ніде не озвучував: ну, слухайте, якщо Трампу скоро 80, і він пристойно виглядає... Я молодший", – сказав Лукашенко.
Він додав, що "буде намагатися бути міцнішим за Трампа".
Самопроголошений президент Білорусі заявив, що нібито був готовий відмовитися від балотування і на попередніх виборах, знаючи, що "люди його однозначно підтримають". Але, мовляв, "люди сказали "ні" і "довелося залишитися".
Журналіст зазначив, що про молодшого сина Лукашенка Миколу в ЗМІ пишуть як про наступника Олександра Лукашенка на президентському посту.
"Ні, він не наступник. Я так і знав, що ти хочеш запитати. Ні, ні, ні. Ось ти у нього запитай – ти його можеш так сильно образити цим", – заявив Лукашенко.
Він "допустив", що наступним президентом Білорусі може стати людина, яка буде проводити дещо іншу політику. "Тільки відразу нехай нічого не ламає, а так, як я робив, – спираючись на плечі сильних, на те, що є, спокійно еволюційно розвивав країну, щоб не було ось цієї революційної ломки. А якщо він переконає суспільство, що треба йти до якогось іншого стану, заради Бога", – сказав Лукашенко.
Передісторія:
- Олександр Лукашенко очолює Білорусь ось уже 31 рік.
- У 2020 році білоруські журналісти підрахували, що за 26 років правління Лукашенко не менше 13 разів заявляв, що "не тримається за владу посинілими руками" і "наївся" президентства.
- У 2020 році під час виборів Білорусь сколихнули протести. Цей виборчий процес запам'ятався жорстокими репресіями проти опозиції та громадян Білорусі, які виступили проти Лукашенка, і фальсифікаціями. Попри все, Лукашенко знову проголосив себе президентом країни.
- 26 січня 2025 року в Білорусі відбулися чергові так звані "вибори" президента, на яких очікувано сьомий термін забезпечив собі Лукашенко.
- Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що хотів би балотуватись на третій президентський термін, хоч це забороняє американська Конституція.