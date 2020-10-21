ЗМІ порахували, скільки разів за 26 років Лукашенко заявляв, що не тримається за владу

За 26 років правління в Білорусі Олександр Лукашенко не менше 13 разів заявляв, що "не тримається за владу посинілими руками" і "наївся" президентства.

Джерело: TUT.by

Деталі: Білоруські журналісти зібрали подібні заяви Лукашенка за 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2019 роки. А в поточному 2020 році - коли Лукашенку вдалося утримати владу шляхом фальсифікації виборів, він встиг вже тричі повторити подібну тезу.

За даними TUT.by, такий лейтмотив з'явився в риториці Лукашенка на початку 2000-х. Тоді існувала розхожа думка, що Союзна держава нібито створювалася як конструкт, який повинен був прокласти шлях у Кремль для Олександра Лукашенка - і він нібито міг стати правителем об'єднаних Білорусі та Росії. Однак в 2000 році в Росії з'явився новий президент, з популярністю якого було б складно змагатися.

В інтерв'ю російському телеканалу НТВ 9 вересня 2002 року Лукашенка запитали, наскільки побудові Союзної держави заважають його особисті амбіції і пропонований Москвою розподіл ролей. Білоруський президент назвав таке твердження "повним блефом", заявивши, що подібні питання не обговорювалися, а сам він не прагне зайняти більш вагомий пост.

Пряма мова: "Я вісім років - президент. Повірте, я вже влади наївся стільки, що вам і не снилося. Тому питання союзу Білорусі і Росії - це не питання особисто Лукашенка. Це просто сміх, коли це питання просто перекладається на якісь особистості".

2003 рік

Пряма мова: "Я дуже часто вже починаю виправдовуватися, навіть перед високопоставленими чиновниками Росії. Я їм так говорю: дорогі мої, рідні, я наївся влади, мені шапка Мономаха не потрібна, я не приїжджаю в Кремль, щоб схопити якусь стіну і забрати в Білорусь, я не претендую на жодні владні повноваження на території Росії".

2005 рік

Пряма мова: "І справа тут не в "розподілі влади". Я вже влади наївся. За десять років свого президентства далі нікуди. Це потрібно, щоб дорікнути: "Лукашенко замахнувся на Кремль". Та вистачає мені "цього Кремля" в Мінську".

2009 рік

Пряма мова: "Хочу сказати відверто: Лукашенко вже досить при владі, наївся нею, і питання в тому, в ім'я чого я намагаюся її зберегти. У мене завжди була одна мета: зберегти суверенітет, незалежність нашої країни. Я хочу, щоб народ нормально жив, щоб на цьому клаптику землі люди почувалися вдома. Ось мета всієї моєї владної політики".

2010 рік

Пряма мова: "Я вам кажу чесно і щиро. Я не хочу, щоб мої діти були в Білорусі президентами. Не хочу. Я наївся, і моїм дітям через мене вистачило цього президентства. Знаєте, ви сприймаєте - я десь так вже говорив - президентство як царство. Ось сіл - і царі. Я це сприймаю як роботу, моторошну, напружену, дику роботу".

2011 рік

Пряма мова: "Господь з нею, з моєї особистої владою, я вже цієї влади наївся. Але не дозволю, щоб ви перевернули нашу країну і щоб нас захлеснули такі події, які сьогодні відбуваються у всіх куточках світу".

2019 рік

Пряма мова: "Обіцяю вам, що на той світ мене з президентського крісла не понесуть. Це я вам твердо обіцяю"...

Деталі: Останній раз - 20 жовтня 2020 року, призначаючи нових ректорів і чиновників, Олександр Лукашенко повторив, що не тримається "посинілими руками" за владу, запевнивши, що переживає за своїх прихильників, яких опозиція, мовляв, "порве на шматки".

Нагадаємо: В Білорусі більше двох місяців тривають багатотисячні протести проти сфальсифікованих виборів президента і свавілля силовиків. Робітники на підприємствах оголошують страйки, в столиці та інших містах відбуваються "жіночі марші", студентські акції, до протесту також приєдналися пенсіонери.

Лукашенко відмовляється призначити перевибори. 23 вересня він таємно самоінаугурувався.