З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали вже 1411 людей

Валентина РоманенкоП'ятниця, 8 серпня 2025, 21:39
Жінка тримає на руках кота неподалік пункту евакуації в Херсоні. Фото: «Суспільне. Херсон»

Станом на 8 серпня із мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали 1411 людей, зокрема 56 дітей та 141 маломобільну особу.

Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько в Telegram

Деталі: У п’ятницю з мікрорайону Корабел було евакуйовано 185 людей. З них – 12 маломобільних громадян.

Евакуаційна група також відпрацювала заявку щодо евакуації тіла померлої 63-річної жінки. Попередньо, смерть природна, зазначає очільник МВА.

Загалом за сім днів з Острова було вивезено 1411 людей, з яких – 56 дітей та 141 маломобільних.

Пряма мова Шанька: "Вкотре закликаю жителів мікрорайону Корабел убезпечити себе і тимчасово виїхати. Всі евакуйовані отримують допомогу з розселенням в комфортних умовах, оформленням ВПО та інших виплат або безкоштовним виїздом в інші регіони України.

Також наголошую на неприпустимості повернення людей назад на Острів. Закликаю вас бути розсудливими та дотримуватися заходів безпеки. Евакуація — це тимчасовий крок, необхідний для вашої безпеки".

Що передувало: Ввечері 2 серпня російська армія завдала авіаційного удару по Херсону, скинувши дві керовані авіабомби, пошкодивши автомобільний міст, який веде до мікрорайону Корабел.

 

Як пояснювали Сили оборони півдня, визначну роль у системі оборони цей міст не відігравав. Але через його пошкодження "відрізаними" залишилися цивільні, які проживають у мікрорайоні Корабел (Острів) – на момент удару там, за даними ОВА, залишалося близько 1800 жителів. Тому місцевою владою було прийнято рішення про їх евакуацію.

Знати більше: Сили оборони півдня розповіли про обстановку довкола Херсона і спростували "висадку ДРГ в місті"

Херсонвійна
