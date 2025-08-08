Усі розділи
Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду у Вашингтоні

Тетяна ОлійникП'ятниця, 8 серпня 2025, 23:25
Фото - Andrew Harnik/Getty Images

Президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян за посередництва президента США Дональда Трампа підписали мирну угоду у Білому домі 8 серпня.

Джерело: трансляція Associated Press

Деталі: Тепер її мають ратифікувати їхні парламенти.

Трамп заявив, що США знімають обмеження на співпрацю з Азербайджаном у сфері безпеки. Їх наклали ще у 1992 році.

Що передувало: 

ЗМІ повідомляли, що Трамп планує провести зустріч із лідерами Вірменії та Азербайджану в Білому домі задля укладання історичної мирної угоди між двома країнами, які десятиліттями перебували в стані збройного конфлікту.

Також ЗМІ повідомляли, що зустріч лідерів Азербайджану та Вірменії у пʼятницю у Вашингтоні має завершитись підписанням "рамкової мирної угоди", яка передбачатиме виключні права США на розвиток стратегічного транзитного коридору через Південний Кавказ.

Нагадаємо:  Азербайджан і Вірменія фактично перебували у стані війни після проголошення незалежності понад 30 років тому, а у 2020 та 2023 роках Азербайджан у результаті воєнних дій повернув контроль над Нагірним Карабахом.

У березні країни заявили про значний прорив у переговорах і завершення роботи над проєктом мирної угоди. Однак терміни її підписання досі залишались невизначеними.

Дивіться також відео: Трамп пропонує угоду Вірменії, Росія втрачає Кавказ

