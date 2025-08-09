Путін заявив США, що зупинить війну в обмін на Донбас – WSJ

Правитель Росії Володимир Путін заявив президенту США Дональду Трампу, що Росія припинить бойові дії в Україні в обмін на значні територіальні поступки з боку Києва та міжнародне визнання російських претензій.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: За інформацією джерел, Путін заявив раднику Трампа Стіву Віткоффу, що погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна виведе війська з усієї східної частини Донецької області. У такому разі Росія контролюватиме Донецьку та Луганську області, а також Крим, анексований у 2014 році, який Москва вимагає визнати своєю суверенною територією.

Європейські та українські чиновники, яких цього тижня інформували президент Трамп і Віткофф під час серії телефонних дзвінків, висловили серйозні застереження, вважаючи, що Кремль не бере на себе жодних суттєвих зобов’язань, окрім зупинки бойових дій. Вони, заявили, що побоюються, що Путін просто використовує цю пропозицію як тактичний хід, щоб уникнути нових жорстких санкцій та тарифів з боку США, без реального наміру завершити війну.

За словами двох європейських посадовців, у п’ятницю Віткофф повідомив, що пропозиція складається з двох етапів. На першому етапі Україна виводить війська з Донецька, а лінія фронту заморожується. Потім на другому етапі Путін і Трамп погоджують остаточний мирний план, який пізніше буде узгоджено з президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп визнав, що ініціатива Путіна не є проривом, але достатньо приваблива, щоб почати підготовку до двостороннього саміту, який може відбутися вже наступного тижня.

Зеленський неодноразово наголошував, що готовий обговорювати територіальні питання лише після повного й безумовного припинення вогню з боку Росії.

У пропозиції Путіна питання гарантій безпеки для України та її прагнень до членства в НАТО не розглядалося. У межах пропозиції Путін сказав, що його уряд ухвалить закон, який зобов’яже Росію не нападати на Україну чи Європу, однак у ЄС до цього поставилися з глибоким скепсисом.

Дослівно: "Маневр Путіна, схоже, частково спрямований на посилення внутрішнього тиску на Зеленського, адже багато українців хочуть завершення війни, але водночас виступають проти значних територіальних поступок. Тепер ця пропозиція може спрямувати тиск на Київ, аби змусити його до переговорів і допомогти Москві обійти нові санкції США".

Передісторія: