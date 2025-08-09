Зеленський може доєднатися до саміту Путіна і Трампа 15 серпня – ЗМІ

Дональд Трамп на двосторонній зустрічі з Володимиром Путіним на саміті лідерів G20 в Осаці, Японія, 28 червня 2019 року. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський може доєднатися до саміту між лідерами США та Росії, який запланований на 15 серпня на Алясці.

Джерело: CBS News

Деталі: Один із високопосадовців Білого дому повідомив CBS News, що остаточні плани саміту ще не узгоджені, і все ще існує ймовірність, що президент України Володимир Зеленський може бути якимось чином залучений до цього заходу.

Передісторія: