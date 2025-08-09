Зеленський може доєднатися до саміту Путіна і Трампа 15 серпня – ЗМІ
Субота, 9 серпня 2025, 03:17
Президент України Володимир Зеленський може доєднатися до саміту між лідерами США та Росії, який запланований на 15 серпня на Алясці.
Джерело: CBS News
Деталі: Один із високопосадовців Білого дому повідомив CBS News, що остаточні плани саміту ще не узгоджені, і все ще існує ймовірність, що президент України Володимир Зеленський може бути якимось чином залучений до цього заходу.
Передісторія:
- Президент США Дональд Трамп повідомив про заплановану на 15 серпня 2025 року зустріч із правителем Росії Володимиром Путіним в американському штаті Аляска.
- Раніше Білий дім заявляв, що Трамп готовий зустрітися як з Путіним, так і з Зеленським. Однак вже в п'ятницю, 8 серпня, Трамп припустив, що спочатку може зустрітися лише з Путіним.
- За інформацією WSJ, Путін повідомив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що Росія припинить бойові дії в Україні в обмін на значні територіальні поступки з боку Києва та міжнародне визнання окупованих територій.