Іван Д'яконовСубота, 9 серпня 2025, 01:12
Трамп і Путін зустрінуться 15 серпня на Алясці
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп повідомив про заплановану на 15 серпня 2025 року зустріч із правителем Росії Володимиром Путіним у американському штаті Аляска.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social

Пряма мова: "Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом США, та лідером Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска. Подальші подробиці будуть повідомлені згодом. Дякую за увагу до цього питання!"

Деталі: Помічник глави РФ Юрій Ушаков у коментарі російським ЗМІ підтвердив факт підготовки зустрічі.

"Росія та США – близькі сусіди, тому цілком логічно, що зустріч Путіна та Трампа пройде на Алясці", – заявив Ушаков.

