Російські війська вдарили безпілотниками по будинкам в центрі Балаклії – МВА

У ніч на 9 серпня місто Балаклія Харківської області зазнало чергової атаки російських БпЛА. Зафіксовано влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю в центральній частині міста.

Джерело: начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов

Пряма мова: "Російські окупанти атакували центральну частину міста ударними БпЛА. Зафіксовано влучання у приватне домоволодіння та нежитлову будівлю. На місці влучання наразі вже працюють відповідні екстрені служби".

