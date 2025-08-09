Усі розділи
Російські війська вдарили безпілотниками по будинкам в центрі Балаклії – МВА

Іван Д'яконовСубота, 9 серпня 2025, 03:38
Російські війська вдарили безпілотниками по будинкам в центрі Балаклії – МВА
Фото: Віталій Карабанов

У ніч на 9 серпня місто Балаклія Харківської області зазнало чергової атаки російських БпЛА. Зафіксовано влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю в центральній частині міста.

Джерело: начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов

Пряма мова: "Російські окупанти атакували центральну частину міста ударними БпЛА. Зафіксовано влучання у приватне домоволодіння та нежитлову будівлю. На місці влучання наразі вже працюють відповідні екстрені служби". 

Передісторія:

  • У ніч на 2 серпня російські війська завдали удару по центральній частині Балаклії на Харківщині. Зафіксовано щонайменше два вибухи, є влучання в приватне домоволодіння.
  • У ніч проти 3 серпня ворожий безпілотник вдарив по приватному домоволодінню в Балаклії. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

Харківська областьбезпілотникиросійсько-українська війна
