Високопосадовці США, України і ЄС зустрінуться у Великій Британії перед самітом Трампа і Путіна – ЗМІ

Високопосадовці зі Сполучених Штатів, України та кількох європейських країн планують зустрітися цього вихідного у Великій Британії, щоб узгодити позиції перед запланованою зустріччю президента США Дональда Трампа з правителем Росії Володимиром Путіним.

Джерело: Axios з посиланням на три поінформованих джерела

Деталі: За словами джерел, ідея проведення особистої зустрічі у Великій Британії виникла під час відеоконференції між американськими, українськими та європейськими чиновниками в п’ятницю, 8 серпня.

Україна та частина союзників по НАТО занепокоєні тим, що Трамп може погодитися на умови Путіна без урахування їхніх позицій.

У середу Трамп провів телефонну конференцію з президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами, щоб поінформувати їх про результати зустрічі свого спецпосланця Стіва Віткоффа з Путіним.

За інформацією видання, Віткофф сказав учасникам, що Путін готовий закінчити війну, якщо Україна погодиться віддати Луганську й Донецьку області, а також Крим.

За словами джерел, принаймні деякі учасники дзвінка дійшли висновку, що Путін також згоден відмовитися від претензій на частково окуповані території Херсонської та Запорізької областей. Однак наступного дня, під час ще однієї відеоконференції з високопосадовцями України та Європи, Віткофф уточнив, що Путін погодився лише заморозити поточні позиції Росії в цих регіонах.

Українські чиновники кажуть, що не до кінця розуміють деталі російської пропозиції та позицію США.

Один із представників України повідомив Axios, що навіть якщо Зеленський погодиться на вимоги Путіна, він буде змушений оголосити референдум, оскільки за Конституцією України він не може віддавати території.

Передісторія: