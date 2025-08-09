Адміністрація Трампа пригрозила Гарварду вилученням патентів на сотні мільйонів доларів

Адміністрація президента США Дональда Трампа пригрозила Гарвардський університет вилученням патентів на сотні мільйонів доларів, звинувативши виш у нібито порушенні закону про федеральні дослідницькі гранти.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Як повідомляє Bloomberg, у листі, надісланому 8 серпня президенту Гарварду Алану Гарберу, міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що університет не виконує своїх зобов’язань перед американськими платниками податків, відкриваючи шлях до процесу, який може призвести до вилучення урядом патентів на підставі Закону Бея – Доула.

Згідно з листом, який отримало Bloomberg News, Гарвард має до 5 вересня довести, що дотримується вимог закону. У разі відсутності таких доказів уряд зможе вилучити патенти або передати їх ліцензії третім сторонам.

Речник Гарварду назвав дії адміністрації "безпрецедентною репресивною спробою, спрямованою проти університету за захист своїх прав і свобод"

"Ми повністю віддані дотриманню Закону Бея – Доула та забезпеченню того, щоб суспільство могло отримувати доступ і користь від численних інновацій, що виникають завдяки дослідженням, профінансованим федеральним урядом у Гарварді", – заявив речник.

Дослівно: "Цей крок став новим витком боротьби Білого дому з Гарвардом щодо понад 2 мільярдів доларів призупиненого федерального фінансування, поки сторони ведуть переговори про потенційне врегулювання. Це також перший випадок, коли адміністрація залучає Міністерство торгівлі та патентне право в рамках своєї кампанії тиску на Гарвард та інші провідні заклади".

