Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Адміністрація Трампа пригрозила Гарварду вилученням патентів на сотні мільйонів доларів

Іван Д'яконовСубота, 9 серпня 2025, 07:56
Адміністрація Трампа пригрозила Гарварду вилученням патентів на сотні мільйонів доларів
Фото: Getty Images

Адміністрація президента США Дональда Трампа пригрозила Гарвардський університет вилученням патентів на сотні мільйонів доларів, звинувативши виш у нібито порушенні закону про федеральні дослідницькі гранти.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Як повідомляє Bloomberg, у листі, надісланому 8 серпня президенту Гарварду Алану Гарберу, міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що університет не виконує своїх зобов’язань перед американськими платниками податків, відкриваючи шлях до процесу, який може призвести до вилучення урядом патентів на підставі Закону Бея – Доула.

Реклама:

Згідно з листом, який отримало Bloomberg News, Гарвард має до 5 вересня довести, що дотримується вимог закону. У разі відсутності таких доказів уряд зможе вилучити патенти або передати їх ліцензії третім сторонам.

Речник Гарварду назвав дії адміністрації "безпрецедентною репресивною спробою, спрямованою проти університету за захист своїх прав і свобод"

"Ми повністю віддані дотриманню Закону Бея – Доула та забезпеченню того, щоб суспільство могло отримувати доступ і користь від численних інновацій, що виникають завдяки дослідженням, профінансованим федеральним урядом у Гарварді", – заявив речник.

РЕКЛАМА:

Дослівно: "Цей крок став новим витком боротьби Білого дому з Гарвардом щодо понад 2 мільярдів доларів призупиненого федерального фінансування, поки сторони ведуть переговори про потенційне врегулювання. Це також перший випадок, коли адміністрація залучає Міністерство торгівлі та патентне право в рамках своєї кампанії тиску на Гарвард та інші провідні заклади".

Читайте також: Пустився берега. Як Трамп воює з американськими вишами та чи вплине це на Україну

Передісторія:

  • 31 березня ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа розпочала заходи, спрямовані на "боротьбу з антисемітизмом" у Гарвардському університеті, що може призвести до заморожування федерального фінансування закладу на суму до 9 мільярдів доларів.
  • У квітні університет подав позов до федерального суду проти адміністрації Трампа, звинувативши Білий дім у свавільному скороченні фінансування університетських досліджень з метою "покарати заклад за захист його конституційних прав", а також через спроби адміністрації заборонити іноземним студентам навчання у закладі.
  • Адміністрація Трампа вимагає від університету виплати щонайменше 500 мільйонів доларів штрафу для повернення федерального фінансування.

США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський про "обмін територіями": Ми не будемо дарувати свою землю окупантам
Високопосадовці США, України і ЄС зустрінуться у Великій Британії перед самітом Трампа і Путіна – ЗМІ
Трамп: Між Україною і Росією має відбутися "обмін територіями в інтересах обох сторін"
Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду у Вашингтоні
ЦГЗ: Новий штам коронавірусу Stratus зафіксували в семи областях та Києві
Вашингтон і Москва до зустрічі Трампа і Путіна готують угоду щодо окупованих РФ територій – ЗМІ
Усі новини...
США
Путін передав через Віткоффа нагороду cпівробітниці ЦРУ, чий син загинув, воюючи за РФ в Україні
Високопосадовці США, України і ЄС зустрінуться у Великій Британії перед самітом Трампа і Путіна – ЗМІ
Путін заявив США, що зупинить війну в обмін на Донбас – WSJ
Останні новини
09:08
Зеленський про "обмін територіями": Ми не будемо дарувати свою землю окупантам
08:55
ЗМІ: Зеленський може взяти участь у саміті Трампа і Путіна
08:30
На фронті 163 боєзіткнень з ворогом, з них 45 на Покровському напрямку – Генштаб
07:56
Адміністрація Трампа пригрозила Гарварду вилученням патентів на сотні мільйонів доларів
07:37
фотоРакетний удар по Дніпру: троє людей поранені, пошкоджені будівлі та автівки
07:05
Сили оборони України відмінусували ще 940 російських окупантів – Генштаб
06:56
Трамп наказав Пентагону застоcувати війська проти іноземних наркокартелів – WSJ
06:03
Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT
05:47
Путін передав через Віткоффа нагороду cпівробітниці ЦРУ, чий син загинув, воюючи за РФ в Україні
04:50
Високопосадовці США, України і ЄС зустрінуться у Великій Британії перед самітом Трампа і Путіна – ЗМІ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: