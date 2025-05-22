Адміністрація Трампа позбавила Гарвард права приймати іноземних студентів
Адміністрація президента США Дональда Трампа позбавила Гарвардський університет права зараховувати іноземних студентів. Тепер студенти з інших країн мають перевестися до інших навчальних закладів, інакше втратять свій легальний статус.
Джерело: Reuters з посиланням на міністерку внутрішньої безпеки Крісті Ноем, The New York Times
Деталі: Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем наказала своєму відомству припинити сертифікацію Гарвардського університету за відповідною програмою. Вона звинуватила навчальний заклад у "розпалюванні насильства, антисемітизму та координації з Комуністичною партією Китаю".
Пряма мова: "Для університетів це привілей, а не право – зараховувати іноземних студентів та отримувати вищу плату за навчання, щоб допомогти поповнити свої багатомільярдні фонди".
Оновлено: За даними The New York Times, таке рішення, ймовірно, вплине як на академічну спільноту закладу, так і на його фінансування, адже близько 27% студентського складу становлять саме іноземці. За даними університету, цьогоріч в Гарварді навчалося близько 6 800 іноземних студентів.
The New York Times, з посиланням на джерела, пише, що університет розглядає можливість подати ще один позов.
Що передувало:
- Раніше стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб США припиняє фінансування федеральних грантів для Гарвардського університету на суму 60 мільйонів доларів.
- Причиною стало те, що університет нібито не впорався з проявами антисемітських утисків та етнічної дискримінації у кампусі.
- На початку березня Гарвардський університет оголосив, що тимчасово призупиняє найм викладачів і персоналу через "фінансову невизначеність", спричинену політикою Трампа.
- У квітні виш подав до суду на адміністрацію Трампа, звинувативши Білий дім у свавільному скороченні фінансування університетських досліджень з метою "покарати заклад за захист його конституційних прав".