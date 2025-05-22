Адміністрація Трампа позбавила Гарвард права приймати іноземних студентів

Адміністрація президента США Дональда Трампа позбавила Гарвардський університет права зараховувати іноземних студентів. Тепер студенти з інших країн мають перевестися до інших навчальних закладів, інакше втратять свій легальний статус.

Джерело: Reuters з посиланням на міністерку внутрішньої безпеки Крісті Ноем, The New York Times

Деталі: Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем наказала своєму відомству припинити сертифікацію Гарвардського університету за відповідною програмою. Вона звинуватила навчальний заклад у "розпалюванні насильства, антисемітизму та координації з Комуністичною партією Китаю".

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Пряма мова: "Для університетів це привілей, а не право – зараховувати іноземних студентів та отримувати вищу плату за навчання, щоб допомогти поповнити свої багатомільярдні фонди".

Оновлено: За даними The New York Times, таке рішення, ймовірно, вплине як на академічну спільноту закладу, так і на його фінансування, адже близько 27% студентського складу становлять саме іноземці. За даними університету, цьогоріч в Гарварді навчалося близько 6 800 іноземних студентів.

The New York Times, з посиланням на джерела, пише, що університет розглядає можливість подати ще один позов.

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