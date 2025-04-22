Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа
21 квітня Гарвард подав позов до федерального суду проти адміністрації Трампа, звинувативши Білий дім у свавільному скороченні фінансування університетських досліджень з метою "покарати заклад за захист його конституційних прав".
Джерело: The Harvard Crimson
Деталі: Гарвард подав позов до федерального суду проти адміністрації Трампа через значні скорочення фінансування університетських досліджень.
У позові університет звинувачує Білий дім у проведенні неконституційної кампанії, спрямованої на покарання Гарварда за захист своїх прав. Це відбулося після оголошення нових скорочень, які можуть сягнути ще одного мільярда доларів, додатково до попередніх 2,2 мільярда. Гарвард намагається оскаржити ці дії в суді, протистоячи вимогам, які включають серйозні поступки з боку університету.
"Компроміс, запропонований Гарварду та іншим університетам, очевидний: дозвольте уряду мікрокерувати вашим навчальним закладом або поставте під загрозу здатність закладу здійснювати медичні прориви, наукові відкриття та інноваційні рішення", – написали юристи Гарварду в заяві в понеділок.
У скарзі Гарвард звинувачує адміністрацію Трампа у незаконному заморожуванні мільярдних коштів на дослідження з метою змусити університет змінити структуру управління, академічні програми та політику найму.
Нагадаємо:
- 10 березня Гарвардський університет тимчасово призупинив найм викладачів і персоналу через "фінансову невизначеність", спричинену посиленою перевіркою з боку адміністрації президента США Дональда Трампа.
- В університеті зазначили, що тимчасове заморожування має на меті "зберегти фінансову гнучкість", допоки не стане зрозумілою суть змін у федеральній політиці та масштаб їхнього впливу на заклад.
- 31 березня ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа розпочала заходи, спрямовані на боротьбу з антисемітизмом у Гарвардському університеті, що може призвести до заморожування федерального фінансування закладу на суму до 9 мільярдів доларів.
- 15 квітня стало відомо, що Гарвардський університет відмовився виконувати вимоги адміністрації Дональда Трампа щодо посиленого державного контролю за університетом, назвавши їх незаконними і неконституційними. Адміністрація переглядає фінансування Гарварду і його філій на суму майже 9 мільярдів доларів.