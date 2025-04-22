Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа

21 квітня Гарвард подав позов до федерального суду проти адміністрації Трампа, звинувативши Білий дім у свавільному скороченні фінансування університетських досліджень з метою "покарати заклад за захист його конституційних прав".

Джерело: The Harvard Crimson

Деталі: Гарвард подав позов до федерального суду проти адміністрації Трампа через значні скорочення фінансування університетських досліджень.

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У позові університет звинувачує Білий дім у проведенні неконституційної кампанії, спрямованої на покарання Гарварда за захист своїх прав. Це відбулося після оголошення нових скорочень, які можуть сягнути ще одного мільярда доларів, додатково до попередніх 2,2 мільярда. Гарвард намагається оскаржити ці дії в суді, протистоячи вимогам, які включають серйозні поступки з боку університету.

"Компроміс, запропонований Гарварду та іншим університетам, очевидний: дозвольте уряду мікрокерувати вашим навчальним закладом або поставте під загрозу здатність закладу здійснювати медичні прориви, наукові відкриття та інноваційні рішення", – написали юристи Гарварду в заяві в понеділок.

У скарзі Гарвард звинувачує адміністрацію Трампа у незаконному заморожуванні мільярдних коштів на дослідження з метою змусити університет змінити структуру управління, академічні програми та політику найму.

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