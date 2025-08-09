Усі розділи
Зеленський про "обмін територіями": Ми не будемо дарувати свою землю окупантам

Ольга КацімонСубота, 9 серпня 2025, 09:08
Зеленський про обмін територіями: Ми не будемо дарувати свою землю окупантам
Володимир Зеленський/Facebook

Україна не піде на територіальні поступки Росії під час обговорення мирної угоди, але готова до реальних рішень, які забезпечать справедливий і тривалий мир. 

Джерело: заява президента Володимира Зеленського щодо майбутньої зустрічі очільника США Дональда Трампа і правителя Кремля Путіна

Пряма мова Зеленського: "Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть".  

Деталі: Водночас Зеленський відзначив, що Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир.

Пряма мова Зеленського: "Усі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніякі дедлайни, і саме це проблема, а не щось інше".

Деталі: Зеленський зазначив, що будь-які домовленості без участі України є "мертвими рішеннями" та не принесуть миру. Він підкреслив готовність працювати разом із президентом США Дональдом Трампом та іншими міжнародними партнерами задля досягнення миру, який "не розвалиться через бажання Москви".

Передісторія:

  • 8 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що в мирній угоді щодо російсько-української війни варто очікувати "певний обмін територіями".
  • Зустріч лідерів США і Росії відбудеться 15 серпня на Алясці, дату і місце підтвердили обидві сторони.

Зеленськийросійсько-українська війна
