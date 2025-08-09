Усі розділи
Bild: Віткофф міг неправильно зрозуміти вимоги Путіна для перемирʼя в Україні

Олег Павлюк, Ольга КацімонСубота, 9 серпня 2025, 14:50
Фото: Пресслужба Кремля

Спецпосланник президента США Стівен Віткофф, можливо, некоректно передав позицію Росії щодо можливості перемирʼя в Україні після зустрічі з Владіміром Путіним цього тижня.

Джерело: Bild, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За інформацією Bild, Росія не відмовилась від вимоги повного контролю над Кримом, а також Донецькою, Запорізькою, Луганською та Херсонською областями до будь-якого перемирʼя і погоджувалась тільки на "секторальне" припинення вогню.

При цьому раніше повідомлялось про готовність Путіна говорити про перемирʼя після виходу українських сил тільки з Донецької та Луганської областей.

Джерела Bild стверджують, що це могло бути наслідком неправильного тлумачення Віткоффом слів Путіна про "мирний вихід" з Херсонщини та Запоріжжя: Росія вимагає виходу українських сил з цих областей, а посланник Трампа думав, що йдеться про пропозицію виходу звідти військ РФ.

Bild процитував анонімного українського посадовця, який сказав, що "Віткофф не знає, про що говорить".

Цю оцінку, за даними таблоїда, поділяють і "представники німецького уряду".

Передісторія:

  • У суботу Зеленський відреагував на повідомлення, що для завершення війни в України треба здійснити обмін територіями. Президент України наголосив, що Київ не піде на територіальні поступки Росії.
  • 8 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що в мирній угоді щодо російсько-української війни варто очікувати "певний обмін територіями".
  • Зустріч лідерів США і Росії відбудеться 15 серпня на Алясці, дату і місце підтвердили обидві сторони.

Путінросійсько-українська війна
