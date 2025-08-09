Bild: Віткофф міг неправильно зрозуміти вимоги Путіна для перемирʼя в Україні

Спецпосланник президента США Стівен Віткофф, можливо, некоректно передав позицію Росії щодо можливості перемирʼя в Україні після зустрічі з Владіміром Путіним цього тижня.

Джерело: Bild, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За інформацією Bild, Росія не відмовилась від вимоги повного контролю над Кримом, а також Донецькою, Запорізькою, Луганською та Херсонською областями до будь-якого перемирʼя і погоджувалась тільки на "секторальне" припинення вогню.

Реклама:

При цьому раніше повідомлялось про готовність Путіна говорити про перемирʼя після виходу українських сил тільки з Донецької та Луганської областей.

Джерела Bild стверджують, що це могло бути наслідком неправильного тлумачення Віткоффом слів Путіна про "мирний вихід" з Херсонщини та Запоріжжя: Росія вимагає виходу українських сил з цих областей, а посланник Трампа думав, що йдеться про пропозицію виходу звідти військ РФ.

Bild процитував анонімного українського посадовця, який сказав, що "Віткофф не знає, про що говорить".

РЕКЛАМА:

Цю оцінку, за даними таблоїда, поділяють і "представники німецького уряду".

Передісторія: