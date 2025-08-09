Зеленський: Ми не дамо Росії другу спробу поділу України, бо де друга, там і третя

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не дасть Росії другої спроби поділу її територій, а війна має закінчитися достойним миром.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Тактику Путіна всі добре бачать: він боїться санкцій і робить все, щоб зіскочити з них, він хоче обміняти паузу у війні, вбивствах на легалізацію окупації нашої землі. Хоче вже вдруге отримати територіальну здобич.

Йому дали взяти Крим, і це призвело до окупації в Донецькій та Луганській областях. Він не отримав превентивного покарання, коли зібрав контингент на наших кордонах – це призвело до повномасштабної війни та окупації ще частин України.

Зараз Путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини, Донеччини, Криму. Цю другу спробу поділу України Росії ми не дамо. Знаючи Росію – де друга, там і третя. Тому стоїмо міцно на чітких українських позиціях. Ми маємо закінчити війну достойним миром, який буде заснований на чіткій надійній безпековій архітектурі. Партнери готові нам із цим допомагати".

Деталі: Зеленський наголосив, що правитель РФ Володимир Путін "намагається продати зупинку смертей максимально дорого".

"Важливо, щоб це нікого не обмануло. Потрібна не пауза у вбивствах, а реальний тривалий мир. Не припинення вогню колись там потім, через місяці, а негайно. Президент Трамп мені так говорив, і я це абсолютно підтримую", – сказав президент.

Він додав, що Україна "підтримала всі пропозиції" президента США Дональда Трампа, починаючи ще від лютого.

"Зустрічі з російською стороною ми забезпечили, і забезпечили контруктивно, ми зробили обміни і готуємо наступний. Вже більше розуміння щодо списків. Розраховуємо на результат. Так само потрібен результат на рівні лідерів – достойний результат, щоб життя людей зберегти, щоб світ цінував результат і був вдячний лідеру, який йому принесе", – зазначив Зеленський.

