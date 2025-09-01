Затримали підозрюваного у вбивстві Парубія – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у ніч проти 1 вересня повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова Зеленського: "Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк щойно доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія".

Деталі: За словами Зеленського, тривають необхідні слідчі дії.

Пряма мова Зеленського: "Доручив представити суспільству наявну інформацію. Дякую правоохоронцям за оперативну та злагоджену роботу. Всі обставини цього жахливого вбивства мають бути з’ясовані".

Що передувало: Раніше Зеленський запевняв, що робота над розслідуванням вбивства народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія ведеться "фактично цілодобово".

Передісторія: