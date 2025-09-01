Усі розділи
Затримали підозрюваного у вбивстві Парубія – Зеленський

Ольга Глущенко Понеділок, 1 вересня 2025, 00:20
Затримали підозрюваного у вбивстві Парубія – Зеленський
Андрій Парубій, Фото: Денис Казанський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський у ніч проти 1 вересня повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова Зеленського: "Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк щойно доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія".

Деталі: За словами Зеленського, тривають необхідні слідчі дії.

Пряма мова Зеленського: "Доручив представити суспільству наявну інформацію. Дякую правоохоронцям за оперативну та злагоджену роботу. Всі обставини цього жахливого вбивства мають бути з’ясовані".

Що передувало: Раніше Зеленський запевняв, що робота над розслідуванням вбивства народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія ведеться "фактично цілодобово".

Передісторія:

  • У Львові 30 серпня вбили чинного нардепа та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.
  • Як повідомили в Офісі генпрокурора, невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Парубій загинув на місці. Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію "Сирена".
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що вбивство Парубія було ретельно підготовлене.
  • Особа вбивці Андрія Парубія наразі не встановлена, на вулиці Єфремова у Львові 30 серпня він здійснив близько 8 пострілів у жертву з вогнепальної короткоствольної зброї, зв'язку з убивством Ірини Фаріон наразі не прослідковується.
  • Парубія поховають 2 вересня на Личаківському цвинтарі у Львові.

