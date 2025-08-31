Зеленський: Над розслідуванням вбивства Парубія працюють фактично цілодобово
Неділя, 31 серпня 2025, 21:09
Президент Володимир Зеленський запевнив, що робота над розслідуванням вбивства народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія ведеться "фактично цілодобово".
Джерело: звернення президента
Пряма мова: "Звісно, протягом дня були доповіді міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка – по розслідуванню вбивства Андрія Парубія.
Доповідали про хід розслідування, відпрацьовують усі обставини. Задіяні всі необхідні сили: поліція, СБУ, прокуратура.
Працюють фактично цілодобово. Я дякую всім, хто допомагає розслідуванню. Сподіваємось на результат".
Передісторія:
- У Львові 30 серпня вбили чинного нардепа та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.
- Як повідомили в Офісі генпрокурора, невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Парубій загинув на місці. Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію "Сирена".
- Президент Володимир Зеленський заявив, що вбивство Парубія було ретельно підготовлене.
- Особа вбивці Андрія Парубія наразі не встановлена, на вулиці Єфремова у Львові 30 серпня він здійснив близько 8 пострілів у жертву з вогнепальної короткоствольної зброї, зв'язку з убивством Ірини Фаріон наразі не прослідковується.
- Парубія поховають 2 вересня на Личаківському цвинтарі у Львові.