Зеленський: Над розслідуванням вбивства Парубія працюють фактично цілодобово

Андрій Парубій, фото з його Facebook

Президент Володимир Зеленський запевнив, що робота над розслідуванням вбивства народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія ведеться "фактично цілодобово".

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Звісно, протягом дня були доповіді міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка – по розслідуванню вбивства Андрія Парубія.

Реклама:

Доповідали про хід розслідування, відпрацьовують усі обставини. Задіяні всі необхідні сили: поліція, СБУ, прокуратура.

Працюють фактично цілодобово. Я дякую всім, хто допомагає розслідуванню. Сподіваємось на результат".

Передісторія:

РЕКЛАМА: