Зеленський: Над розслідуванням вбивства Парубія працюють фактично цілодобово

Катерина ТищенкоНеділя, 31 серпня 2025, 21:09
Зеленський: Над розслідуванням вбивства Парубія працюють фактично цілодобово
Андрій Парубій, фото з його Facebook

Президент Володимир Зеленський запевнив, що робота над розслідуванням вбивства народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія ведеться "фактично цілодобово".

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Звісно, протягом дня були доповіді міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка – по розслідуванню вбивства Андрія Парубія.

Доповідали про хід розслідування, відпрацьовують усі обставини. Задіяні всі необхідні сили: поліція, СБУ, прокуратура.

Працюють фактично цілодобово. Я дякую всім, хто допомагає розслідуванню. Сподіваємось на результат".

Передісторія:

  • У Львові 30 серпня вбили чинного нардепа та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.
  • Як повідомили в Офісі генпрокурора, невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Парубій загинув на місці. Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію "Сирена".
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що вбивство Парубія було ретельно підготовлене.
  • Особа вбивці Андрія Парубія наразі не встановлена, на вулиці Єфремова у Львові 30 серпня він здійснив близько 8 пострілів у жертву з вогнепальної короткоствольної зброї, зв'язку з убивством Ірини Фаріон наразі не прослідковується.
  • Парубія поховають 2 вересня на Личаківському цвинтарі у Львові.

ЗеленськийПарубійвбивство
