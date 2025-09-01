Клименко повідомив деякі деталі затримання підозрюваного в убивстві Парубія

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що підозрюваного у вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія затримали на Хмельниччині.

Джерело: Клименко у Telegram

Пряма мова Клименка: "Десятки поліцейських Львівщини та центрального апарату Нацполіції, співробітники Служби безпеки України працювали безупинно, щоб розкрити зухвале вбивство Андрія Парубія".

Реклама:

Деталі: За словами Клименка, "розкриття злочину та затримання перебували на особистому контролі президента України".

Клименко зазначив, що ймовірного стрільця затримали на Хмельниччині.

Пряма мова Клименка: "Багато деталей зараз не буде. Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі".

РЕКЛАМА:

"Через 24 години після вбивства вже вийшли на прямий слід стрільця, а через 36 годин – затримали. Більше деталей згодом буде від поліції".

Що передувало: Президент України Володимир Зеленський у ніч проти 1 вересня повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Передісторія: