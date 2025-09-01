Клименко повідомив деякі деталі затримання підозрюваного в убивстві Парубія
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що підозрюваного у вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія затримали на Хмельниччині.
Джерело: Клименко у Telegram
Пряма мова Клименка: "Десятки поліцейських Львівщини та центрального апарату Нацполіції, співробітники Служби безпеки України працювали безупинно, щоб розкрити зухвале вбивство Андрія Парубія".
Деталі: За словами Клименка, "розкриття злочину та затримання перебували на особистому контролі президента України".
Клименко зазначив, що ймовірного стрільця затримали на Хмельниччині.
Пряма мова Клименка: "Багато деталей зараз не буде. Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі".
"Через 24 години після вбивства вже вийшли на прямий слід стрільця, а через 36 годин – затримали. Більше деталей згодом буде від поліції".
Що передувало: Президент України Володимир Зеленський у ніч проти 1 вересня повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.
Передісторія:
- У Львові 30 серпня вбили чинного нардепа та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.
- Як повідомили в Офісі генпрокурора, невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Парубій загинув на місці. Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію "Сирена".
- Президент Володимир Зеленський заявив, що вбивство Парубія було ретельно підготовлене.
- Особа вбивці Андрія Парубія наразі не встановлена, на вулиці Єфремова у Львові 30 серпня він здійснив близько 8 пострілів у жертву з вогнепальної короткоствольної зброї, зв'язку з убивством Ірини Фаріон наразі не прослідковується.
- Парубія поховають 2 вересня на Личаківському цвинтарі у Львові.