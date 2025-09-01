Поліція каже про слід РФ у вбивстві Парубія, показали фото затримання підозрюваного

У поліції підтвердили, що нападник на нардепа Андрія Парубія маскувався під кур’єра, а після злочину переконався, що жертва померла.

Джерело: очільник Нацполіції Іван Вигівський

Деталі: Нацполіція показала перші фото затриманого підозрюваного. Вигівський наголосив, що цей злочин не випадковий, та що в ньому є російський слід.

Реклама:

Пряма мова: "Він тривалий час готувався, стежив, планував та нарешті натиснув на курок. Нам знадобилося лише 36 годин, аби вийти на його слід і затримати.

30 серпня у Сихівському районі Львова він замаскувався під кур’єра й відкрив вогонь по політику просто серед білого дня. Вісім пострілів. Холоднокровна жорстокість. Навіть переконався, що жертва померла. А потім намагався сховати сліди — перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині.

Та втекти не вдалося. Цілодобова робота поліцейських Львівщини та центрального апарату НПУ дала свій результат — зухвалого вбивцю затримано, необхідні докази зібрано".

РЕКЛАМА:

Що передувало: Президент України Володимир Зеленський у ніч проти 1 вересня повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що підозрюваного затримали на Хмельниччині.

Передісторія: