Поліція каже про слід РФ у вбивстві Парубія, показали фото затримання підозрюваного
У поліції підтвердили, що нападник на нардепа Андрія Парубія маскувався під кур’єра, а після злочину переконався, що жертва померла.
Джерело: очільник Нацполіції Іван Вигівський
Деталі: Нацполіція показала перші фото затриманого підозрюваного. Вигівський наголосив, що цей злочин не випадковий, та що в ньому є російський слід.
Пряма мова: "Він тривалий час готувався, стежив, планував та нарешті натиснув на курок. Нам знадобилося лише 36 годин, аби вийти на його слід і затримати.
30 серпня у Сихівському районі Львова він замаскувався під кур’єра й відкрив вогонь по політику просто серед білого дня. Вісім пострілів. Холоднокровна жорстокість. Навіть переконався, що жертва померла. А потім намагався сховати сліди — перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині.
Та втекти не вдалося. Цілодобова робота поліцейських Львівщини та центрального апарату НПУ дала свій результат — зухвалого вбивцю затримано, необхідні докази зібрано".
Що передувало: Президент України Володимир Зеленський у ніч проти 1 вересня повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що підозрюваного затримали на Хмельниччині.
Передісторія:
- У Львові 30 серпня вбили чинного нардепа та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.
- Як повідомили в Офісі генпрокурора, невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Парубій загинув на місці. Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію "Сирена".
- Президент Володимир Зеленський заявив, що вбивство Парубія було ретельно підготовлене.
- Правоохоронці заявили, що зв'язку з убивством Ірини Фаріон наразі не прослідковується.
- Парубія поховають 2 вересня на Личаківському цвинтарі у Львові.