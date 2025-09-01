Опитування: Telegram залишається головним джерелом новин для українців

40% українців щодня отримують новини з телеграм-каналів, ще 12% заходять туди кілька разів на тиждень. YouTube, Facebook і телемарафон "Єдині новини" лишаються серед найпопулярніших джерел, але поступаються за охопленням.

Джерело: опитування соціологічної групи "Рейтинг"на замовлення громадської організації "Львівський медіафорум" та International Media Support, проведене у період з 1 по 13 квітня 2025

Деталі: За даними опитування, телеграм-канали постійно читають 40% опитаних, ще 12% роблять це часто – чотири-п’ять разів на тиждень.

Реклама:

На другому місці за популярністю – відео на YouTube, якими постійно або часто користуються 32% респондентів. Далі йдуть Facebook із показником 28%, телемарафон "Єдині новини" та чати у Viber, які регулярно дивляться чи читають по 25% опитаних.

інфографіка: "Рейтинг"

Водночас, 3% опитаних читають газети та журнали регулярно, 84% узагалі ними не користуються. Аналогічно низькі показники мають радіо, регіональні телеканали та онлайн-медіа – як українські, так і міжнародні.

Зазначається, що Telegram найбільше популярний серед мешканців Києва, обласних центрів і східних регіонів, а також серед молоді 18–29 років, людей із вищою освітою та заможніших респондентів.

РЕКЛАМА:

TikTok частіше використовують як джерело новин у західних і центральних регіонах, серед молоді та менш забезпечених громадян.

Instagram теж лишається платформою для молодшої та заможнішої аудиторії, тоді як Facebook частіше обирають жителі сіл і люди середнього віку (30-59 років).

Відео на YouTube переглядають порівняно частіше мешканці обласних центрів, а також більш заможні та освічені респонденти

Спільний телемарафон "Єдині новини" має стабільну аудиторію серед мешканців сіл, старших українців та людей із нижчим рівнем освіти, які також надають перевагу традиційному телебаченню.

Онлайн-медіа, зокрема українські загальнонаціональні, регіональні та міжнародні видання, частіше використовують більш заможні та освічені респонденти як альтернативне або додаткове джерело інформації.

Загалом близько половини опитаних переглядають суспільно-політичні новини щодня або кілька разів на день.

Найактивнішими є мешканці Центру, Заходу та Києва, люди старших вікових груп, пенсіонери й люди з інвалідністю, тоді як найменш активними споживачами новин залишаються молодь і жителі прикордонних регіонів.

Довідково: Соціологічна група "Рейтинг" на замовлення громадської організації "Львівський медіафорум" та International Media Support у період із 1 по 13 квітня 2025 року методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) провела серед мешканців України віком від 18 років (окрім окупованих територій) опитування щодо суспільних настроїв, інформаційної поведінки українців, рівня довіри до медіа тощо. Вибірка становила 2000 респондентів і є репрезентативною за віком, статтю та типом поселення, похибка репрезентативності – не більше ±2,2%.

Нагадаємо: