Кремль зазнав поразки у спробах показати світ розділеним щодо агресії проти України – МЗС

У міністерстві закордонних справ України взяли до уваги, що головний підсумковий документ засідання Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва в Тяньцзіні не містить жодної згадки російської війни проти України.

Джерело: заява на сайті МЗС

Дослівно: "Дивує, що найбільша з часів Другої світової загарбницька війна в Європі не знайшла жодного відображення в такому важливому, фундаментальному документі, у той час як у ньому згадані низка інших війн, терактів і подій у світі".

Деталі: У МЗС переконані, що без справедливого завершення російської агресії проти України не можна говорити про стійкий глобальний розвиток, міжнародний мир і безпеку, дотримання принципів Статуту ООН чи стабільний та рівноправний розвиток торговельних відносин між регіонами світу.

Дослівно: "Відсутність згадки російської війни проти України в декларації саміту ШОС свідчить про провал дипломатичних зусиль Москви. Кремль зазнав чергової поразки у намаганнях представити світ розділеним в оцінках російської агресії проти України, навʼязати уявлення про те, що держави за межами Європи та Північної Америки мають прихильний до Росії погляд на причини, наслідки та шляхи завершення її війни проти України".

Деталі: У відомстві додали, що "очевидно, що Москві не вдалося звести національні позиції держав-учасниць з цього приводу до спільного знаменника, який влаштував би РФ".

Також Україна, враховуючи вагому геополітичну роль КНР, вітатиме більш активну роль Пекіна в наближенні миру для України, заснованого на повазі до Статуту ООН.

