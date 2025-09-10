Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

УП: На Одещині співробітники ГУР викрали військовозобов’язаного та побили інструктора

Українська правдаСереда, 10 вересня 2025, 00:28
УП: На Одещині співробітники ГУР викрали військовозобов’язаного та побили інструктора
фото: скриншот з відео

В Одеській області співробітники Головного управління розвідки викрали військовозобов’язаного та побили інструктора, група швидкого реагування поліції на трасі зупинила авто, там сталася стрілянина.

Джерело: джерела УП у правоохоронних органах

Деталі: Як стало відомо, 7 вересня до військово-навчального підрозділу Подільського РУП ГУНП в місті Балта у Одеській області надійшло телефонне повідомлення про те, що невідомі особи в цивільному одязі на авто Pajero побили військового інструктора та викрали військовозобов'язаного.

Реклама:

Повідомляється, що невідомі викрали з ВЧ А4631 (Подільський район, Балтської ТГ, с. Кармелюківка) військовослужбовця Юрія Зінченка, 1995 року народження.

За даними УП в правоохоронних органах, в місті Балта на Одещині,  на перехресті біля центрального парку авто чорного кольору зупинила група швидкого реагування.

З позашляховика вийшов невідомий та пред'явив оперативний талон ГУР із вимогою не перешкоджати роботі, після чого незважаючи на вимогу працівників поліції не продовжувати рух транспортного засобу, продовжили рух з місця зупинки в напрямку населеного пункту Бензарі.

За даними джерел УП у правоохоронних органах, людина з талоном ГУР та той, хто побив інструктора, це уродженець Черкаської області Вадим Китар, 1997 року народження.

У відповідь було відкрито вогонь. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група Подільського РУП ГУНП в Одеській області для встановлення обставин. Наразі до ЄРДР внесено відповідні відомості.

Одеська областьнадзвичайна подіяполіціярозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відеоВ російському Смоленську гучні вибухи: очевидці публікують кадри атаки дронів
Трамп заявив, що вторгнення російських дронів в Польщу могло бути "помилкою"
Від початку доби на фронті відбулось 141 бойове зіткнення – Генштаб
відеоНа Волині з українського винищувача впала ракета на житловий будинок – ЗМІ
У Румунії триває рятувальна операція 23-річних українців, які заблукали в горах
За ексочільницю Хмельницької МСЕК Крупу внесли 20 млн гривень застави
Усі новини...
Одеська область
У порту Чорноморська спалахнула масштабна пожежа
На Одещині судитимуть чоловіка, який незаконно заволодів автівкою ТЦК
На Одещині при спробі втекти за кордон загинув українець: отримав кульове поранення
Останні новини
05:12
Польща закрила кордон із Білорусією
04:46
Ірландія заявила, що не поїде на "Євробачення-2026", якщо до конкурсу допустять Ізраїль
03:59
FT: США закликають G7 ввести високі тарифи для Китаю та Індії через закупівлю нафти в Росії
02:46
Експрезидента Бразилії Болсонару засудили до 27 років ув'язнення
01:56
фото, відеоВ російському Смоленську гучні вибухи: очевидці публікують кадри атаки дронів
01:23
Трамп заявив, що вторгнення російських дронів в Польщу могло бути "помилкою"
00:51
Туск: Польща працюватиме з Україною над пошуком максимально ефективної оборони від дронів РФ
23:50
НБУ пояснив, чому інфляція нижча, ніж він прогнозував
23:44
Від початку доби на фронті відбулось 141 бойове зіткнення – Генштаб
23:36
В Україні впіймали хакерів через мільярдні збитки світовим компаніям
Усі новини...
Реклама:
Реклама: