УП: На Одещині співробітники ГУР викрали військовозобов’язаного та побили інструктора

В Одеській області співробітники Головного управління розвідки викрали військовозобов’язаного та побили інструктора, група швидкого реагування поліції на трасі зупинила авто, там сталася стрілянина.

Джерело: джерела УП у правоохоронних органах

Деталі: Як стало відомо, 7 вересня до військово-навчального підрозділу Подільського РУП ГУНП в місті Балта у Одеській області надійшло телефонне повідомлення про те, що невідомі особи в цивільному одязі на авто Pajero побили військового інструктора та викрали військовозобов'язаного.

Повідомляється, що невідомі викрали з ВЧ А4631 (Подільський район, Балтської ТГ, с. Кармелюківка) військовослужбовця Юрія Зінченка, 1995 року народження.

За даними УП в правоохоронних органах, в місті Балта на Одещині, на перехресті біля центрального парку авто чорного кольору зупинила група швидкого реагування.

З позашляховика вийшов невідомий та пред'явив оперативний талон ГУР із вимогою не перешкоджати роботі, після чого незважаючи на вимогу працівників поліції не продовжувати рух транспортного засобу, продовжили рух з місця зупинки в напрямку населеного пункту Бензарі.

За даними джерел УП у правоохоронних органах, людина з талоном ГУР та той, хто побив інструктора, це уродженець Черкаської області Вадим Китар, 1997 року народження.

У відповідь було відкрито вогонь. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група Подільського РУП ГУНП в Одеській області для встановлення обставин. Наразі до ЄРДР внесено відповідні відомості.