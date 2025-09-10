Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

УП: В Одесской области сотрудники ГУР похитили военнообязанного и избили инструктора

Украинская правдаСреда, 10 сентября 2025, 00:28
УП: В Одесской области сотрудники ГУР похитили военнообязанного и избили инструктора
фото: скриншот с видео

В Одесской области сотрудники Главного управления разведки похитили военнообязанного и избили инструктора, группа быстрого реагирования полиции на трассе остановила автомобиль, там произошла стрельба.

Источник: источники УП в правоохранительных органах

Детали: Как стало известно, 7 сентября в военно-учебное подразделение Подольского РУП ГУНП в городе Балта в Одесской области поступило телефонное сообщение о том, что неизвестные лица в гражданской одежде на автомобиле Pajero избили военного инструктора и похитили военнообязанного.

Реклама:

Сообщается, что неизвестные похитили из ВЧ А4631 (Подольский район, Балтская ТГ, с. Кармелюковка) военнослужащего Юрия Зинченко, 1995 года рождения.

По данным УП в правоохранительных органах, в городе Балта Одесской области, на перекрестке возле центрального парка автомобиль черного цвета остановила группа быстрого реагирования.

РЕКЛАМА:

Из внедорожника вышел неизвестный и предъявил оперативный талон ГУР с требованием не препятствовать работе, после чего, несмотря на требование сотрудников полиции не продолжать движение транспортного средства, продолжили движение с места остановки в направлении населенного пункта Бензари.

По данным источников УП в правоохранительных органах, человек с талоном ГУР и тот, кто избил инструктора, это уроженец Черкасской области Вадим Китар, 1997 года рождения.

В ответ был открыт огонь. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Подольского РУП ГУНП в Одесской области для установления обстоятельств. В настоящее время в ЕРДР внесены соответствующие сведения.

Одесская областьчрезвычайное происшествиеполицияразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, видеоВ российском Смоленске громкие взрывы: очевидцы публикуют кадры атаки дронов
Трамп заявил, что вторжение российских дронов в Польшу могло быть "ошибкой"
С начала суток на фронте произошло 141 боевое столкновение – Генштаб
видеоНа Волыни с украинского истребителя упала ракета на жилой дом – СМИ
В Румынии продолжается спасательная операция 23-летних украинцев, которые заблудились в горах
За экс-главу Хмельницкой МСЭК Крупу внесли 20 млн гривен залога
Все новости...
Одесская область
В порту Черноморска вспыхнул крупный пожар
В Одесской области будут судить мужчину, который незаконно завладел автомобилем ТЦК
В Одесской области при попытке бежать за границу погиб украинец: получил пулевое ранение
Последние новости
07:47
ВСУ обезвредили еще 890 оккупантов за сутки
07:34
В Германии говорят о необходимости увеличить количество активных военных на 100 тысяч – СМИ
07:17
фото Россияне нанесли удар по Сумам: бушует пожар
06:43
В РФ заявили, что в нефтеналивном порту "Приморск" горело судно из-за атаки беспилотников
05:57
В США сенаторы готовят законопроект, которым признают Россию и Беларусь спонсорами терроризма
05:12
Польша закрыла границу с Беларусью
04:46
Ирландия заявила, что не поедет на "Евровидение-2026", если к конкурсу допустят Израиль
03:59
FT: США призывают G7 ввести высокие тарифы для Китая и Индии из-за закупки нефти в России
02:46
Экс-президента Бразилии Болсонару приговорили к 27 годам тюрьмы
01:56
фото, видеоВ российском Смоленске громкие взрывы: очевидцы публикуют кадры атаки дронов
Все новости...
Реклама:
Реклама: