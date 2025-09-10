УП: В Одесской области сотрудники ГУР похитили военнообязанного и избили инструктора

В Одесской области сотрудники Главного управления разведки похитили военнообязанного и избили инструктора, группа быстрого реагирования полиции на трассе остановила автомобиль, там произошла стрельба.

Источник: источники УП в правоохранительных органах

Детали: Как стало известно, 7 сентября в военно-учебное подразделение Подольского РУП ГУНП в городе Балта в Одесской области поступило телефонное сообщение о том, что неизвестные лица в гражданской одежде на автомобиле Pajero избили военного инструктора и похитили военнообязанного.

Сообщается, что неизвестные похитили из ВЧ А4631 (Подольский район, Балтская ТГ, с. Кармелюковка) военнослужащего Юрия Зинченко, 1995 года рождения.

По данным УП в правоохранительных органах, в городе Балта Одесской области, на перекрестке возле центрального парка автомобиль черного цвета остановила группа быстрого реагирования.

Из внедорожника вышел неизвестный и предъявил оперативный талон ГУР с требованием не препятствовать работе, после чего, несмотря на требование сотрудников полиции не продолжать движение транспортного средства, продолжили движение с места остановки в направлении населенного пункта Бензари.

По данным источников УП в правоохранительных органах, человек с талоном ГУР и тот, кто избил инструктора, это уроженец Черкасской области Вадим Китар, 1997 года рождения.

В ответ был открыт огонь. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Подольского РУП ГУНП в Одесской области для установления обстоятельств. В настоящее время в ЕРДР внесены соответствующие сведения.