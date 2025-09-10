Російські безпілотники під час атаки на Україну могли залетіти в повітряний простір Польщі

У ніч на 10 вересня під час масованої повітряної атаки на Україну російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, моніторингові канали

Деталі: Згідно з повідомленням військових, російські дрони, перетнувши українсько-польський кордон, продовжили рух на захід у напрямку міста Замосць.

Доповнено: Пізніше ПС відредагували своє повідомлення і прибрали згадку про дрони в Польщі. Причини змін не пояснювали.

Польська сторона наразі не коментувала порушення свого повітряного простору.

Примітка: Заголовок новини змінено після редагування у повідомленні Повітряних сил.