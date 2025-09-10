Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російські безпілотники під час атаки на Україну могли залетіти в повітряний простір Польщі

Іван Д'яконовСереда, 10 вересня 2025, 01:23
Російські безпілотники під час атаки на Україну могли залетіти в повітряний простір Польщі
ілюстративне фото: getty images

У ніч на 10 вересня під час масованої повітряної атаки на Україну російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, моніторингові канали

Деталі: Згідно з повідомленням військових, російські дрони, перетнувши українсько-польський кордон, продовжили рух на захід у напрямку міста Замосць.

Реклама:

Доповнено: Пізніше ПС відредагували своє повідомлення і прибрали згадку про дрони в Польщі. Причини змін не пояснювали.

Польська сторона наразі не коментувала порушення свого повітряного простору.

Примітка: Заголовок новини змінено після редагування у повідомленні Повітряних сил.

614РЕКЛАМА:

повітряна тривогабезпілотникиПольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відеоВ російському Смоленську гучні вибухи: очевидці публікують кадри атаки дронів
Трамп заявив, що вторгнення російських дронів в Польщу могло бути "помилкою"
Від початку доби на фронті відбулось 141 бойове зіткнення – Генштаб
відеоНа Волині з українського винищувача впала ракета на житловий будинок – ЗМІ
У Румунії триває рятувальна операція 23-річних українців, які заблукали в горах
За ексочільницю Хмельницької МСЕК Крупу внесли 20 млн гривень застави
Усі новини...
Україні терміново потрібні 10 систем Patriot та ракети до них – Шмигаль на засіданні "Рамштайн"
УП: На Одещині невідомі з посвідченням ГУР викрали військовозобов’язаного
Росія атакує Україну ударними БпЛА: У Києві і низці регіонів оголосили тривогу
Польща закрила аеропорти в Любліні, Ряшіві і Варшаві через "незаплановану військову активність"
Останні новини
03:59
FT: США закликають G7 ввести високі тарифи для Китаю та Індії через закупівлю нафти в Росії
02:46
Експрезидента Бразилії Болсонару засудили до 27 років ув'язнення
01:56
фото, відеоВ російському Смоленську гучні вибухи: очевидці публікують кадри атаки дронів
01:23
Трамп заявив, що вторгнення російських дронів в Польщу могло бути "помилкою"
00:51
Туск: Польща працюватиме з Україною над пошуком максимально ефективної оборони від дронів РФ
23:50
НБУ пояснив, чому інфляція нижча, ніж він прогнозував
23:44
Від початку доби на фронті відбулось 141 бойове зіткнення – Генштаб
23:36
В Україні впіймали хакерів через мільярдні збитки світовим компаніям
23:25
"Сторінка, яку ми перегорнули і маємо забути": інтерв'ю з новим керівником Молодого театру
23:23
За день від атак РФ на Куп'янщині постраждали 10 людей
Усі новини...
Реклама:
Реклама: