Российские беспилотники во время атаки на Украину могли залететь в воздушное пространство Польши

В ночь на 10 сентября во время массированной воздушной атаки на Украину российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши.

Источник: Воздушные силы ВСУ, мониторинговые каналы

Детали: Согласно сообщению военных, российские дроны, пересекая украинско-польскую границу, продолжили движение на запад в направлении города Замость.

Дополнено: Позже ВС отредактировали свое сообщение и убрали упоминание о дронах в Польше. Причины изменений не объясняли.

Польская сторона пока не комментировала нарушение своего воздушного пространства.

Примечание: Заголовок новости изменен после редактирования в сообщении Воздушных сил.