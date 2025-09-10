Российские беспилотники во время атаки на Украину могли залететь в воздушное пространство Польши
Среда, 10 сентября 2025, 01:23
В ночь на 10 сентября во время массированной воздушной атаки на Украину российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши.
Источник: Воздушные силы ВСУ, мониторинговые каналы
Детали: Согласно сообщению военных, российские дроны, пересекая украинско-польскую границу, продолжили движение на запад в направлении города Замость.
Реклама:
Дополнено: Позже ВС отредактировали свое сообщение и убрали упоминание о дронах в Польше. Причины изменений не объясняли.
Польская сторона пока не комментировала нарушение своего воздушного пространства.
Примечание: Заголовок новости изменен после редактирования в сообщении Воздушных сил.
РЕКЛАМА: