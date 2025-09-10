Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские беспилотники во время атаки на Украину могли залететь в воздушное пространство Польши

Иван ДьяконовСреда, 10 сентября 2025, 01:23
Российские беспилотники во время атаки на Украину могли залететь в воздушное пространство Польши
иллюстративное фото: getty images

В ночь на 10 сентября во время массированной воздушной атаки на Украину российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши.

Источник: Воздушные силы ВСУ, мониторинговые каналы

Детали: Согласно сообщению военных, российские дроны, пересекая украинско-польскую границу, продолжили движение на запад в направлении города Замость.

Реклама:

Дополнено: Позже ВС отредактировали свое сообщение и убрали упоминание о дронах в Польше. Причины изменений не объясняли.

Польская сторона пока не комментировала нарушение своего воздушного пространства.

Примечание: Заголовок новости изменен после редактирования в сообщении Воздушных сил.

РЕКЛАМА:

воздушная тревогабеспилотникиПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Из Ужгорода запустили первые поезда по евроколее в страны ЕС
фото Россияне нанесли 3 ракетных удара по селу в Сумской области: 2 погибших и 5 раненых
Беларусь и Россия начали учения "Запад-2025", которые беспокоят НАТО
Глава МИД Польши Сикорский приехал в Киев
Трамп заявил, что вторжение российских дронов в Польшу могло быть "ошибкой"
С начала суток на фронте произошло 141 боевое столкновение – Генштаб
Все новости...
Украине срочно нужны 10 систем Patriot и ракеты к ним – Шмыгаль на заседании "Рамштайн"
УП: В Одесской области неизвестные с удостоверением ГУР похитили военнообязанного
Россия атакует Украину ударными БПЛА: В Киеве и ряде регионов объявили тревогу
Польша закрыла аэропорты в Люблине, Жешуве и Варшаве из-за "незапланированной военной активности"
Последние новости
12:59
боксПаркер: Усик избегает боя со мной
12:58
В Харьковской области дрон РФ атаковал автомобиль: ранены три человека
12:31
подкаст"Шахеды" в Польше, украинские "Ланцеты" и Добропольский выступ – главное о войне за неделю
12:31
В Польше заверили, что будут учиться сбивать дроны не на территории Украины
12:30
Украина будет иметь 17,6 ГВт мощности в отопительный сезон - Минэнерго
12:22
Как Покров стал национальным праздником для украинцев: история и традиции
12:21
Чешско-украинский ударный ИИ-дрон MACE может работать в составе роя и обеспечивает связь до 100 км
12:11
Американские сенаторы представили законопроект о признании России и Беларуси спонсорами терроризма
12:08
Орбан о дронах РФ в Польше: "Угроза войны неизбежна, а поляки в ней по уши"
12:01
Убийство украинки в США: парень Заруцкой раскритиковал судью, отпустившую подозреваемого
Все новости...
Реклама:
Реклама: