В Києві пролунали вибухи: працює протиповітряна оборона по ворожих цілях

Близько 03:30 ночі в Києві пролунала серія вибухів. Влада повідомляє про роботу протиповітряної оборони.

Джерело: начальник КМВА Тимур Ткаченко

Пряма мова: "Біля міста маневрує ворожий безпілотник, працює ППО.

Будь ласка, до відбою тривоги будьте у безпечних місцях!"

Передісторія: