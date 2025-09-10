В Києві пролунали вибухи: працює протиповітряна оборона по ворожих цілях
Середа, 10 вересня 2025, 03:28
Близько 03:30 ночі в Києві пролунала серія вибухів. Влада повідомляє про роботу протиповітряної оборони.
Джерело: начальник КМВА Тимур Ткаченко
Пряма мова: "Біля міста маневрує ворожий безпілотник, працює ППО.
Реклама:
Будь ласка, до відбою тривоги будьте у безпечних місцях!"
Передісторія:
- Увечері 9 вересня в українській столиці та ще низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотників.