В Києві пролунали вибухи: працює протиповітряна оборона по ворожих цілях

Іван Д'яконовСереда, 10 вересня 2025, 03:28
Ілюстративне фото: Getty Images

Близько 03:30 ночі в Києві пролунала серія вибухів. Влада повідомляє про роботу протиповітряної оборони.

Джерело: начальник КМВА Тимур Ткаченко 

Пряма мова: "Біля міста маневрує ворожий безпілотник, працює ППО.

Будь ласка, до відбою тривоги будьте у безпечних місцях!"

Передісторія:

КиївППОбезпілотники
