В Киеве прогремели взрывы: работает противовоздушная оборона по вражеским целям

Иван ДьяконовСреда, 10 сентября 2025, 03:28
Около 03:30 ночи в Киеве прогремела серия взрывов. Власти сообщают о работе противовоздушной обороны.

Источник: начальник КГВА Тимур Ткаченко

Прямая речь: "Возле города маневрирует вражеский беспилотник, работает ПВО.

Пожалуйста, до отбоя тревоги будьте в безопасных местах!"

Предыстория:

  • Вечером 9 сентября в украинской столице и еще ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных беспилотников.

КиевПВОбеспилотники
