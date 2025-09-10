В Киеве прогремели взрывы: работает противовоздушная оборона по вражеским целям
Среда, 10 сентября 2025, 03:28
Около 03:30 ночи в Киеве прогремела серия взрывов. Власти сообщают о работе противовоздушной обороны.
Источник: начальник КГВА Тимур Ткаченко
Прямая речь: "Возле города маневрирует вражеский беспилотник, работает ПВО.
Пожалуйста, до отбоя тревоги будьте в безопасных местах!"
Предыстория:
- Вечером 9 сентября в украинской столице и еще ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных беспилотников.