В Киеве прогремели взрывы: работает противовоздушная оборона по вражеским целям

Около 03:30 ночи в Киеве прогремела серия взрывов. Власти сообщают о работе противовоздушной обороны.

Источник: начальник КГВА Тимур Ткаченко

Прямая речь: "Возле города маневрирует вражеский беспилотник, работает ПВО.

Реклама:

Пожалуйста, до отбоя тревоги будьте в безопасных местах!"

Предыстория: